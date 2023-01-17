Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского обезвредили штурмовую группу россиян на Авдеевском направлении Донбасса.
О том как враг совершил «жест доброй воли» рассказали в Военно-Морских силах ВСУ.
— «Принять непростое решение» российским солдатам помог расчёт спг-9 роты огневой поддержки николаевских морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, – говорится в сообщении.
Напомним, спецназовцы Службы безопасности Украины одним ударом дрона-камикадзе уничтожили вражеский броневик и его экипаж.
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Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского обезвредили штурмовую группу россиян на Авдеевском направлении Донбасса.
О том как враг совершил «жест доброй воли» рассказали в Военно-Морских силах ВСУ.
— «Принять непростое решение» российским солдатам помог расчёт спг-9 роты огневой поддержки николаевских морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, – говорится в сообщении.
Напомним, спецназовцы Службы безопасности Украины одним ударом дрона-камикадзе уничтожили вражеский броневик и его экипаж.