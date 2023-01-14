Спецназовцы Службы безопасности Украины одним ударом дрона-камикадзе уничтожили вражеский броневик и его экипаж.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Защитники уточнили, что уничтожили группу оккупантов на одном из самых горячих направлений фронта.

«Спецназначенцы Центра спецопераций «А» СБУ устроили российским оккупантам очередную «демобилизацию» на одном из самых горячих направлений. Ударом дрона-камикадзе была уничтожена вражеская БМП и ее экипаж, куривший рядом», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным на утро субботы, 14 января, украинские военные ликвидировали в сутки 530 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 114 660 военных.