По данным на утро субботы, 14 января, украинские военные ликвидировали в сутки 530 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 114 660 военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 114 660 (+530) человек ликвидировано,

танков ‒ 3104 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 6173 (+6) ед,

артиллерийских систем - 2090 (+4) ед,

РСЗО - 437 (+0) ед,

средства ПВО - 219 (+1) ед,

самолетов - 286 (+0) ед,

вертолетов - 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1867 (+2),

крылатые ракеты - 723 (+0),

корабли /катера - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+13) ед,

специальная техника - 186 (+2).

Напомним, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, 3 состава боеприпасов, а также 2 других важные объекты противника.