По данным на утро субботы, 14 января, украинские военные ликвидировали в сутки 530 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 114 660 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.23 ориентировочно составили:
Напомним, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, 3 состава боеприпасов, а также 2 других важные объекты противника.
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По данным на утро субботы, 14 января, украинские военные ликвидировали в сутки 530 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 114 660 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.23 ориентировочно составили:
Напомним, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, 3 состава боеприпасов, а также 2 других важные объекты противника.