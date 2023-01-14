За прошедшие сутки противник нанес 15 авиационных и 5 ракетных ударов, из них 2 — по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Совершил более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по Херсону.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 14 января.

Опасность авиационных и ракетных ударов никуда не исчезла по всей территории Украины.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы. Продолжает наступать на Бахмутском направлении.

На Авдеевском направлении также ведет безуспешные наступательные действия. На Купянском и Лиманском не оставляет попыток улучшить тактическое положение.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка, Белогоровка и Краснопоповка Луганской области и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Большая Новоселка на Доне.

Оккупанты усиливают контрдиверсионные и контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях. В частности, в населенном пункте Большая Лепетиха Херсонской области проводятся выборочные проверки телефонов у местных жителей на предмет наличия фото и видео российской военной техники. По состоянию на 12 января 2023 года задержаны и вывезены в неизвестном направлении 3 гражданских лица.

Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, 3 склада боеприпасов, а также 2 других важных объекта противника.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Бахмут защищают, в частности, бойцы Интернационального легиона и отряд «Шаман», а также поблагодарил воинов «Кракена» за уничтожение врага в районе Соледара.