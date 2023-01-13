Президент Владимир Зеленский сообщил, что Бахмут защищают, в частности, бойцы Интернационального легиона и отряд «Шаман», а также поблагодарил воинов «Кракена» за уничтожение врага в районе Соледара.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

— Я благодарю бойцов подразделения «Кракен» за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара. Я благодарю воинов Интернационального легиона ГУР МО и подразделения «Шаман», которые мужественно защищают Бахмут, – сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что тяжелая битва за Донбасс, в том числе за Соледарь, Бахмут и Кременную, продолжается.