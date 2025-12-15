На Херсонщині через російські атаки поранені шестеро людей

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби війська РФ атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілів поранені шестеро людей.

Про це вранці 15 грудня повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під вогнем опинився 31 населений пункт області. Війська РФ застосовували дрони, артилерію та авіацію.

Через обстріли пошкоджені п’ять багатоповерхових і чотири приватні будинки, фермерське господарство та супермаркет.

Також цієї ж доби росіяни обстрілювали і громади Миколаївської області. Атакували FPV-дронами.