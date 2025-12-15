 Обстріл Херсонської області 14 грудня

На Херсонщині через російські атаки поранені шестеро людей

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби війська РФ атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілів поранені шестеро людей.

Про це вранці 15 грудня повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під вогнем опинився 31 населений пункт області. Війська РФ застосовували дрони, артилерію та авіацію.

Через обстріли пошкоджені п’ять багатоповерхових і чотири приватні будинки, фермерське господарство та супермаркет.

Також цієї ж доби росіяни обстрілювали і громади Миколаївської області. Атакували FPV-дронами.

FPV-дрони 14 разів атакували громади Миколаївщини
Переговори України та США в Берліні: Віткофф заявив про суттєвий прогрес
Зеленський на переговорах допустив відмову від вступу України до НАТО в обмін на гарантії безпеки, — медіа
новини

У Миколаєві котельні обігрівали будинки «п’ять годин через п’ять», щоб не зламати генератори, — Логвінов

Анна Гакман
новини

«Це частина ІПСО», — Кім спростував інформацію про можливий наступ росіян на Миколаївщину

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині понад 2 тисячі дітей мають статус сироти або позбавлені батьківського піклування

Анна Гакман
новини

Масований обстріл Миколаєва: за два дні облтеплоенерго закупили 24 тонни дизеля для генераторів

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині світло подають почергово: три години з електрикою, три — без

Анна Гакман
Зеленський на переговорах допустив відмову від вступу України до НАТО в обмін на гарантії безпеки, — медіа
Переговори України та США в Берліні: Віткофф заявив про суттєвий прогрес
У Миколаєві котельні обігрівали будинки «п’ять годин через п’ять», щоб не зламати генератори, — Логвінов

На маршрути Миколаєва почали виводити більше трамваїв та тролейбусів