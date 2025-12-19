 Майже всім споживачам на Миколаївщині відновили електропостачання після обстрілів, — Кім

Майже всім споживачам на Миколаївщині відновили електропостачання після обстрілів, — Кім

Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Ілюстраційне фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Ілюстраційне фото: МикВісті

Вночі 18 грудня внаслідок обстрілу майже 100 тисяч споживачів у Миколаївській області залишилися без електропостачання. Наразі без світла залишаються 31 споживач.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Електропостачання відновили майже всім споживачам. Залишається лише 31 абонент, який поки що не підключений через технічну неможливість, але енергетики над цим працюють. Загалом через нічні удари по області було аварійно знеструмлено майже 100 тисяч абонентів», — зазначив він.

Віталій Кім додав, що ситуація з водопостачанням і теплопостачанням у регіоні стабільна. Фахівці відновили комунальні послуги після атак, наразі всі системи працюють у штатному режимі.

«Я думаю, що споживачі навіть не помітили моменту переходу на дизель-генератори та повернення до штатної системи», — сказав він.

За словами Віталія Кіма, найбільше від обстрілів у регіоні потерпають прифронтові громади — Куцурубська та Очаківська. Також він зазначив, що російські війська змінили тактику атак на критичну інфраструктуру області.

«Якщо говорити про прифронтові громади — Куцурубську та Очаківську, — то я можу по пальцях однієї руки порахувати дні, коли їх не атакували дронами протягом року. Що стосується тактики ударів по критичній інфраструктурі, вона змінилася: ворог обирає кілька точок і масовано атакує їх, намагаючись перевантажити нашу систему ППО. Але разом із ЗСУ та ПвК «Південь» ми це розуміємо й також змінили тактику захисту. Саме тому, вважаю, нам поки що вдається залишатися з електроенергією», — підсумував Віталій Кім.

Нагадаємо, вночі 18 грудня росіяни вдарили по енергетичних об’єктах Миколаївської області. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти у Вознесенському та Миколаївському районах.

