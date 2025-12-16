 В Україні переглянули перелік споживачів, яким заборонено відключати електроенергію

Клуб

В Україні переглянули перелік споживачів, яким заборонено відключати електроенергію

Енергетика. Ілюстраційне фото: МикВістіЕнергетика. Ілюстраційне фото: МикВісті

Робоча група при Міністерстві енергетики в 16 областях розглянула пропозиції обласних військових адміністрацій щодо перегляду переліку об’єктів, яким заборонено відключати електроенергію. Вивільнені обсяги планують спрямувати для потреб населення.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, пише «Інтерфакс-Україна».

На виконання рішення уряду при Міненерго працює робоча група за участю представників Міністерства регіонального розвитку, Держенергонагляду, НЕК «Укренерго», Держспецзв’язку та компанії «ДТЕК».

Робоча група вже провела низку засідань, під час яких перевірила об’єкти критичної інфраструктури у 16 областях. Робота триває щоденно.

«Мета — спрямувати вивільнені обсяги електроенергії на потреби побутових споживачів. Головним критерієм є законність внесення споживачів до відповідних переліків», — зазначив Микола Колісник.

У Міністерстві енергетики наразі не повідомляють про обсяги вивільненого ресурсу та кількість об’єктів, виключених із переліків тих, до яких не застосовували погодинні графіки відключень.

Нагадаємо, Уряд України затвердив низку рішень, спрямованих на зниження споживання електроенергії та скорочення тривалості погодинних відключень світла для населення.

Зазначимо, що у Миколаєві вимикають вуличне освітлення, «щоб зменшити навантаження на мережу».

