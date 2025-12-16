На Одещині 288 тисяч родин все ще залишаються без світла після масованого удару Росії по енергетиці
- Новини Одеси
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
12:12, 16 грудня, 2025
-
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Енергетикам уже вдалося відновити світло для майже 330 тисяч домогосподарств та заживити об’єкти критичної інфраструктури. Водночас роботи з ліквідації наслідків обстрілів тривають, адже значна кількість споживачів досі перебуває без електроенергії.
Нагадаємо, уночі 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська завдавали ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі.
Станом на 15 грудня без електрики були понад 430 тисяч споживачів на Одещині. Відновлення тривають.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.