На Одещині 288 тисяч родин все ще залишаються без світла після масованого удару Росії по енергетиці

На Одещині працюють «Пункти незламності». Фото: Одеська ОДА
На Одещині працюють «Пункти незламності». Фото: Одеська ОВА
Після масованого удару по енергетичній інфраструктурі в Одеській області 13 грудня без електропостачання все ще залишаються 288 тисяч родин.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Енергетикам уже вдалося відновити світло для майже 330 тисяч домогосподарств та заживити об’єкти критичної інфраструктури. Водночас роботи з ліквідації наслідків обстрілів тривають, адже значна кількість споживачів досі перебуває без електроенергії.

Нагадаємо, уночі 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська завдавали ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі.

Станом на 15 грудня без електрики були понад 430 тисяч споживачів на Одещині. Відновлення тривають.

