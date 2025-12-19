На Миколаївщині міст на трасі «Одеса —Новий Буг» відремонтують за ₴88,6 млн

Ремонт на трасі Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг. Фото для ілюстрації Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

На Миколаївщині на капітальний ремонт мосту на трасі Р-55 «Одеса — Вознесенськ — Новий Буг» планують спрямувати 88,6 мільйона гривень. Потенційним виконавцем робіт може стати компанія, пов’язана з депутатом Одеської міської ради.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті»

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області 24 листопада оголосила тендер на капітальний ремонт мосту на кілометрах 174+647 автомобільної дороги державного значення Р-55 «Одеса — Вознесенськ — Новий Буг» разом із підходами до нього. Очікувана вартість робіт становить 88 мільйонів 626 тисяч 786 гривень.

Скриншот тендеру з системи електронних закупівель Prozorro.

Проте на торги надійшла лише одна пропозиція — від ТОВ «Ростдорстрой», тому аукціон не проводили. Наразі очікується підписання договору з переможцем.

Згідно з кошторисною документацією, капітальний ремонт мосту передбачає оновлення дорожнього покриття на мосту та прилеглих ділянках дороги, а також підсилення основи проїзної частини. Підрядник має зняти старе асфальтобетонне покриття, ущільнити основи дороги, влаштувати новий щебенево-піщаний шар та укласти шар асфальтобетону. Також передбачений ремонт під’їздів, примикань і перехідних зон біля мосту.

За даними сервісу YouControl ТОВ «Ростдорстрой» працює на ринку з 2005 року, зареєстрований в Одесі. Кінцевими бенефіціарними власниками підприємства є бізнесмени Євген Коновалов та Юрій Шумахер. Засновником компанії зазначено австрійську фірму ТОВ «Юттема АУ ГмбХ», керівником — Олексія Андрюшина.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Юрій Шумахер є депутатом Одеської міськради від партії «Довіряй ділам» мера Одеси Геннадія Труханова. Коновалов і Шумахер також володіють столичним ПП «Київшляхбуд».

За даними сервісу YouControl, за останні роки «Ростдорстрой» отримав державні підряди на загальну суму понад 88 мільярдів гривень.

Крім того, журналісти неодноразово звертали увагу на зв’язки компанії з колишнім міським головою Одеси Геннадієм Трухановим. Зокрема, значну частину будівельних матеріалів «Ростдорстрой» закуповує через компанію «Скво», яку контролює його донька Катерина Труханова. Також фірма співпрацює з «Автомагістраллю-Південь» — обидві компанії входять до Національної асоціації дорожників України та регулярно беруть участь у закупівлях як тендерні партнери.

Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області замовила додаткові роботи з ремонту дороги державного значення Р-55 «Одеса — Вознесенськ — Новий Буг» за 412,8 мільйона гривень. Перед цим у вересні 2024 року року визначили підрядника, який ремонтуватиме 5 кілометрів дороги державного значення Р-55 «Одеса — Вознесенськ — Новий Буг» за 507,3 мільйона гривень.

Варварівський міст

Уряд під час засідання 13 жовтня 2023 року ухвалив рішення передати Інгульський та Варварівський мости у Миколаєві до державної власності. Після цього тодішній заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розказав про плани ремонту мостів.

У 2023 році на мосту відбулося декілька поломок. Перша сталася 6 грудня, друга — 20 грудня. Тоді в «ЕЛУ автодоріг» повідомили, що виникла аварійна ситуація з конструкцією частини Варварівського мосту. Втретє транспортний колапс стався через поломку частини Варварівського мосту 2 лютого 2024 року. А 5 квітня на мосту сталась аварійна поломка вчетверте. Виявилось, що на мосту відійшла металева пластина.

Після закінчення ремонтних робіт на Варварівському мосту, на ньому запустять реверсивний рух для транспорту. Роботи збираються завершити до кінця грудня 2026 року. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області планує витратити ще 54,4 мільйона гривень на ремонт частини Варварівського мосту.

Нещодавно стало відомо, що у 2026 році у Миколаєві почнуть ремонтні роботи на Інгульському мосту.