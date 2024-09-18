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Служба відновлення Миколаївщини хоче за ₴507 млн відремонтувати дорогу, на яку з 2023 року витратили майже ₴150 млн

Ремонт дороги Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компаніяРемонт дороги Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компанія

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на капітальний ремонт 5 кілометрів дороги державного значення Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг за 507,3 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Згідно з переліком робіт, які зазначені у тендерній документації, підрядник має до 30 серпня 2025 року:

  • Влаштувати нове дорожнє покриття
  • Встановити дві автомобільні зупинки (автопавільйни)
  • Облаштувати заїзді кишені для автобусів та іншого транспорту, тротуари та пішохідні переходи
  • Замінити малий міст на ділянці дороги на водопропускну трубу
  • Розширити узбіччя шляхом посипання грунту
  • Встановити дорожні знаки
  • Зробити нову дорожню розмітку

У жовтні 2023 року Служба відновлення оголошувала тендер на аналогічні роботи. Тоді переможцем тендеру стала «Європейська дорожньо-будівельна компанія». Замовник та підрядник уклали договір на суму понад 104 мільйона гривень, роботи мали завершити до 15 травня 2024 року. 

На сайті компанії-переможця зазначається, що роботи розпочали лише у червні. Станом на вересень 2024 року компанія виконала частину робіт, зокрема:

  • Фрезування та розбирання існуючого покриття на усій ділянці
  • Монтаж металевої водопропускної труби замість малого мосту
  • На 3,5 кілометрах влаштували шар бетонного покриття
Ремонт дороги Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компаніяРемонт дороги Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компанія
Ремонт дороги Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компаніяРемонт дороги Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компанія

На сайті компанії йдеться про те, що роботи завершать до кінця 2024 року.

«Дорога Р-55 має важливе значення для безперешкодної доставки вантажів до портів Одеси та Миколаєва. Існуюче покриття знаходилось в край незадовільному стані — значна ямковість асфальтобетонного покриття, тріщини, а подекуди і зовсім його відсутність», — так в компанії пояснюють необхідність капітального ремонту дороги.

Згідно з даними, опублікованими в системі ProZorro, загалом, з жовтня 2023 року на ремонт дороги Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг витратили понад 248 мільйонів гривень.

Скриншот з ProZorroСкриншот з ProZorro
Скриншот з ProZorroСкриншот з ProZorro

Нагадаємо, нещодавно Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на утримання Варварівського мосту до кінця 2025 року. До 20 грудня 2025 року переможець тендеру повинен за 57,2 мільйона гривень відремонтувати міст.

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