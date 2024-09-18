Ремонт дороги Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компанія

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на капітальний ремонт 5 кілометрів дороги державного значення Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг за 507,3 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Згідно з переліком робіт, які зазначені у тендерній документації, підрядник має до 30 серпня 2025 року:

Влаштувати нове дорожнє покриття

Встановити дві автомобільні зупинки (автопавільйни)

Облаштувати заїзді кишені для автобусів та іншого транспорту, тротуари та пішохідні переходи

Замінити малий міст на ділянці дороги на водопропускну трубу

Розширити узбіччя шляхом посипання грунту

Встановити дорожні знаки

Зробити нову дорожню розмітку

У жовтні 2023 року Служба відновлення оголошувала тендер на аналогічні роботи. Тоді переможцем тендеру стала «Європейська дорожньо-будівельна компанія». Замовник та підрядник уклали договір на суму понад 104 мільйона гривень, роботи мали завершити до 15 травня 2024 року.

На сайті компанії-переможця зазначається, що роботи розпочали лише у червні. Станом на вересень 2024 року компанія виконала частину робіт, зокрема:

Фрезування та розбирання існуючого покриття на усій ділянці

Монтаж металевої водопропускної труби замість малого мосту

На 3,5 кілометрах влаштували шар бетонного покриття

Ремонт дороги Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компанія Ремонт дороги Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компанія

На сайті компанії йдеться про те, що роботи завершать до кінця 2024 року.

«Дорога Р-55 має важливе значення для безперешкодної доставки вантажів до портів Одеси та Миколаєва. Існуюче покриття знаходилось в край незадовільному стані — значна ямковість асфальтобетонного покриття, тріщини, а подекуди і зовсім його відсутність», — так в компанії пояснюють необхідність капітального ремонту дороги.

Згідно з даними, опублікованими в системі ProZorro, загалом, з жовтня 2023 року на ремонт дороги Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг витратили понад 248 мільйонів гривень.

Скриншот з ProZorro Скриншот з ProZorro

Нагадаємо, нещодавно Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на утримання Варварівського мосту до кінця 2025 року. До 20 грудня 2025 року переможець тендеру повинен за 57,2 мільйона гривень відремонтувати міст.