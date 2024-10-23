Служба відновлення Миколаївщини хоче витратити ще ₴412,8 млн на ремонт траси «Одеса — Вознесенськ — Новий Буг»

Траса Р-55. Фото з сайту passco

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області замовила додаткові роботи з ремонту дороги державного значення Р-55 «Одеса — Вознесенськ — Новий Буг» за 412,8 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, що у вересні цього року визначили підрядника, який ремонтуватиме 5 кілометрів дороги державного значення Р-55 «Одеса — Вознесенськ — Новий Буг» за 507,3 мільйона гривень.

Крім того, у жовтні 2023 року Служба відновлення оголошувала тендер на аналогічні роботи. Тоді переможцем тендеру стала «Європейська дорожньо-будівельна компанія». Замовник та підрядник уклали договір на суму понад 104 мільйони гривень, роботи мали завершити до 15 травня 2024 року. На сайті компанії-переможця зазначається, що роботи розпочали лише у червні. Станом на вересень 2024 року компанія виконала частину робіт.

Згідно з даними, опублікованими в системі ProZorro, загалом, з жовтня 2023 року на ремонт дороги Р-55 «Одеса — Вознесенськ — Новий Буг» витратили понад 248 мільйонів гривень.

У новому тендері, який опублікували 22 жовтня, мова йде про капітальний ремонт на км 144+360 дороги.

За 412 мільйонів 875 тисяч гривень підрядник має до 20 грудня 2025 року розчистити придорожню смугу від чагарників та дрібнолісся, демонтувати стовпчики, демонтувати старе покриття, демонтувати водопропускної труби на основному проїзді, досипати узбіччя.

Скриншот з ProZorro

Також в тендерній документації мова йде про дренажні прорізи, влаштування кюветів та швидкотоку, улаштування водоскидних споруд та ремонт водопропускної труби. Крім того, підрядник має на час робіт облаштувати тимчасову об’їзну дорогу та тимчасові під`їзди до майданчиків.

Наразі приймаються пропозиції учасників торгів, аукціон стартує 7 листопада.

Нагадаємо, що жителі села Тамарине на Миколаївщині, що за 20 кілометрів від Снігурівки, скаржаться на стан дороги О15-19-01. За їхніми словами, через численні вибоїни швидка допомога зі Снігурівки відмовляється приїжджати на виклики.

Також повідомлялося, нещодавно Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на утримання Варварівського мосту до кінця 2025 року. До 20 грудня 2025 року переможець тендеру повинен за 57,2 мільйона гривень відремонтувати міст.