«Швидка відмовляється їхати», — жителі села біля Снігурівки просять відремонтувати дорогу О15-19-01

Дорога О15-19-01 від Снігурівки до Тамариного. Фото «МикВісті»

Жителі села Тамарине на Миколаївщині, що за 20 кілометрів від Снігурівки, скаржаться на стан дороги О15-19-01. За їхніми словами, через численні вибоїни швидка допомога зі Снігурівки відмовляється приїжджати на виклики.

Про це місцеві жителі розповіли журналісту «МикВісті».

— У нас сильне бездоріжжя до Снігурівки, 20 кілометрів. Ще до повномасштабної війни можна було хоч якось проїхати, але зараз це суцільні ями. Швидка сюди не їде, відмовляється, просять вивезти хворого до мосту через Інгулець. Хтось доїде до мосту, хтось — ні, — розповідає одна з жительок Тамариного, Ольга Микитіна.

Жінка додає, що в суху погоду до Снігурівки ще можна дістатися польовою дорогою, але під час дощу це стає неможливим.

— Ще як погода суха, то їздимо польовою дорогою. Як випаде дощ, взагалі неможливо до міста дістатися, — розповіла вона.

Дорога О15-19-01 від Снігурівки до Тамариного. Фото «МикВісті» Дорога О15-19-01 від Снігурівки до Тамариного. Фото «МикВісті»

За словами жителів Тамариного, громадський транспорт не ходить у село вже декілька років. Місцеві мешканці, у кого є свій транспорт, погоджуються возити односельців до міста, однак одна така поїздка коштує для жителів Тамариного тисячу гривень.

— У селі в основному залишилися люди похилого віку, які не можуть вибратися ані до аптеки, ані до пенсійного. Тисячу гривень коштує машина з села до Снігурівки. Що таке громадський транспорт, ми взагалі забули, — сказала Ольга Микитіна.

Жителі зазначають, що перед повномасштабною війною дорогу грейдували, але через рух великої сільськогосподарської техніки траса швидко зіпсувалася.

— Хліб привозять через день, але коли після дощів польову дорогу розмиває, ніхто не хоче сюди їхати. Вона і раніше була погана, але її перед війною трохи грейдували. Тут люди вирощують зерно, підприємці ваговозами возили його, і дорога постраждала. Ми не просимо асфальт, зробіть нам грейдер знову, підгорніть, утрамбуйте, — просять місцеві жителі.

Дорога О15-19-01 від Снігурівки до Тамариного. Фото «МикВісті»

В управлінні інфраструктури Миколаївської ОВА у коментарі «МикВісті» повідомили, що найближчим часом державне підприємство «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» планує розпочати роботи на цій ділянці дороги.

— Цього року планується ремонт цієї дороги, найближчим часом підприємство розпочне роботи, зокрема на ділянках до Євгенівки та Тамариного, — зазначив директор управління Сергій Сікорський.

За його словами, капітального ремонту дороги поки не планують, однак в рамках експлуатаційного утримання вибоїни мають засипати білим щебенем.

— До середини листопада роботи мають завершити. Це не буде капітальний ремонт, а експлуатаційне утримання, білощебеневий варіант, але проїзд забезпечать, — додав Сергій Сікорський.

Нагадаємо, працівники швидкої медичної допомоги Очаківської лікарні скаржаться на стан дороги Т-15-07 Миколаїв-Парутине-Очаків, зокрема на ділянку між Очаковом та селом Куцуруб. Лікарям двічі доводилося приймати пологи в кареті швидкої, оскільки не встигали вчасно доїхати до лікарні.

Раніше жителі села Мостове, що на Миколаївщині, також поскаржилися на поганий стан дороги. Через ями бригади швидкої медичної допомоги долають 25 кілометрів до села понад півтори години.