«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси
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- Олена Козубовська
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13:44, 17 жовтня, 2024
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Працівники швидкої медичної допомоги Очаківської лікарні скаржаться на стан дороги Т-15-07 Миколаїв-Парутине-Очаків, зокрема на ділянку між Очаковом та селом Куцуруб. Лікарям двічі доводилося приймати пологи в кареті швидкої, оскільки не встигали вчасно доїхати до лікарні.
Про це вони розповіли журналістам «МикВісті».
Зазначимо, що дорога Т-15-07 ремонтувалася в рамках програми «Велике будівництво». Ремонт почали у 2019 році в селі Парутине. У 2021 році будівельники зняли дорожнє покриття на відрізку між Очаковом та Куцурубом. Через початок повномасштабної війни в лютому 2022 року роботи довелося припинити.
— Ділянка Очаків-Куцуруб постійно псувалася, я пам’ятаю ще за два роки до війни, у нас був виклик на Іванівку, і ми їхали дуже повільно. Колись у нас був виклик, на який потрібно було дуже швидко дістатися, і я порахувала час: від Очакова до Куцуруба ми їхали 13 хвилин, хоча мали б доїхати за 2 хвилини, — каже лікар швидкої допомоги Галина Кочережникова.
Це було до початку ремонтних робіт, але сьогодні, за словами медиків, час доїзду швидкої збільшився.
— Нам двічі доводилося приймати пологи в машині саме через стан дороги. Неможливо навіть поставити хворому крапельницю. Якось після обстрілу ми забирали пораненого 14-річного хлопчика, це були страшні муки, коли ми везли його по цій дорозі з артеріальною кровотечею, — розповіла жінка.
За словами медиків, коли погода суха, можна об’їхати аварійну ділянку польовою дорогою. Однак час поїздки на виклик при цьому майже не скорочується.
— Машини ламаються, час доставки хворого збільшується. Через поле теж їдемо важко, по часу майже те ж саме, але для машини це гірше. Були випадки, коли ми об’їжджали через поле, але це можливо лише в суху погоду, — сказав водій карети швидкої Олександр.
Медики кажуть, що нещодавно вибоїни на дорозі засипали каменем, але це не дуже покращує ситуацію. Водій швидкої зауважує, що камені відлітають і можуть пошкодити інші автомобілі.
Мешканці села Куцуруб також скаржаться на стан дороги. Вони зазначають, що якщо раніше могли доїхати до міста за 10 хвилин, то сьогодні цей час збільшився до 30-40 хвилин.
— Раніше дорога теж була поганою, але зараз просто неможливо проїхати. Дорогу розбили машинами, розмило дощем, суцільна яма. Раніше до Очакова ми могли доїхати за 10 хвилин, хоча дорога була теж у поганому стані, а тепер їдемо 40 хвилин, — розповіла місцева мешканка Олександра Матієнко.
«МикВісті» звернулися до Служби відновлення інфраструктури у Миколаївській області, на чиєму балансі перебуває автомобільна дорога Т15-07, щоб дізнатися, чи плануються роботи з відновлення автошляху, але відповіді поки не отримали.
Нагадаємо, що у жовтні 2020 року на Миколаївщині відремонтували першу ділянку дороги Т-15-07 «Миколаїв – Парутине – Очаків – база відпочинку «Чорноморка», яка проходить через села Стара Богданівка, Козирка та Парутине. У тому році було відремонтовано 4 ділянки автодороги Т-15-07. Іншими відрізками траси велися торги на розробку проектної документації.
Зазначимо, що нещодавно Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на капітальний ремонт 5 кілометрів дороги державного значення Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг за 507,3 мільйона гривень.
Також раніше Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на утримання Варварівського мосту до кінця 2025 року. До 20 грудня 2025 року переможець тендеру повинен за 57,2 мільйона гривень відремонтувати міст.
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