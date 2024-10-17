«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Дорога між між Очаковом та селом Куцуруб. Фото: Олександра Матієнко

Працівники швидкої медичної допомоги Очаківської лікарні скаржаться на стан дороги Т-15-07 Миколаїв-Парутине-Очаків, зокрема на ділянку між Очаковом та селом Куцуруб. Лікарям двічі доводилося приймати пологи в кареті швидкої, оскільки не встигали вчасно доїхати до лікарні.

Про це вони розповіли журналістам «МикВісті».

Зазначимо, що дорога Т-15-07 ремонтувалася в рамках програми «Велике будівництво». Ремонт почали у 2019 році в селі Парутине. У 2021 році будівельники зняли дорожнє покриття на відрізку між Очаковом та Куцурубом. Через початок повномасштабної війни в лютому 2022 року роботи довелося припинити.

— Ділянка Очаків-Куцуруб постійно псувалася, я пам’ятаю ще за два роки до війни, у нас був виклик на Іванівку, і ми їхали дуже повільно. Колись у нас був виклик, на який потрібно було дуже швидко дістатися, і я порахувала час: від Очакова до Куцуруба ми їхали 13 хвилин, хоча мали б доїхати за 2 хвилини, — каже лікар швидкої допомоги Галина Кочережникова.

Так сьогодні виглядає ділянка дороги Т15-07 при вʼїзді у село Куцуруб. Фото: Олександра Матієнко Так сьогодні виглядає ділянка дороги Т15-07 при вʼїзді у село Куцуруб. Фото: Олександра Матієнко Так сьогодні виглядає ділянка дороги Т15-07 при вʼїзді у село Куцуруб. Фото: Олександра Матієнко

Це було до початку ремонтних робіт, але сьогодні, за словами медиків, час доїзду швидкої збільшився.

— Нам двічі доводилося приймати пологи в машині саме через стан дороги. Неможливо навіть поставити хворому крапельницю. Якось після обстрілу ми забирали пораненого 14-річного хлопчика, це були страшні муки, коли ми везли його по цій дорозі з артеріальною кровотечею, — розповіла жінка.

За словами медиків, коли погода суха, можна об’їхати аварійну ділянку польовою дорогою. Однак час поїздки на виклик при цьому майже не скорочується.

— Машини ламаються, час доставки хворого збільшується. Через поле теж їдемо важко, по часу майже те ж саме, але для машини це гірше. Були випадки, коли ми об’їжджали через поле, але це можливо лише в суху погоду, — сказав водій карети швидкої Олександр.

Медики кажуть, що нещодавно вибоїни на дорозі засипали каменем, але це не дуже покращує ситуацію. Водій швидкої зауважує, що камені відлітають і можуть пошкодити інші автомобілі.

Вибоїни засипали каменем. Фото: Олександра Матієнко Вибоїни засипали каменем. Фото: Олександра Матієнко

Мешканці села Куцуруб також скаржаться на стан дороги. Вони зазначають, що якщо раніше могли доїхати до міста за 10 хвилин, то сьогодні цей час збільшився до 30-40 хвилин.

— Раніше дорога теж була поганою, але зараз просто неможливо проїхати. Дорогу розбили машинами, розмило дощем, суцільна яма. Раніше до Очакова ми могли доїхати за 10 хвилин, хоча дорога була теж у поганому стані, а тепер їдемо 40 хвилин, — розповіла місцева мешканка Олександра Матієнко.

«МикВісті» звернулися до Служби відновлення інфраструктури у Миколаївській області, на чиєму балансі перебуває автомобільна дорога Т15-07, щоб дізнатися, чи плануються роботи з відновлення автошляху, але відповіді поки не отримали.

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року на Миколаївщині відремонтували першу ділянку дороги Т-15-07 «Миколаїв – Парутине – Очаків – база відпочинку «Чорноморка», яка проходить через села Стара Богданівка, Козирка та Парутине. У тому році було відремонтовано 4 ділянки автодороги Т-15-07. Іншими відрізками траси велися торги на розробку проектної документації.

Зазначимо, що нещодавно Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на капітальний ремонт 5 кілометрів дороги державного значення Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг за 507,3 мільйона гривень.

Також раніше Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на утримання Варварівського мосту до кінця 2025 року. До 20 грудня 2025 року переможець тендеру повинен за 57,2 мільйона гривень відремонтувати міст.