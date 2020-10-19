На Николаевщине отремонтировали первый участок дороги Т-15-07″ Николаев — Парутино — Очаков — база отдыха «Черноморка», которая проходит через села Старая Богдановка, Козырка и Парутино.

В рамках текущего ремонта сделали первый трехкилометровый участок трассы возле села Козырка, сообщает Служба автодорог в Николаевской области.

«На сегодняшний день там сделан нижний, выравнивающий и верхний слои покрытия, что позволило восстановить комфортный и безопасный проезд транспорта. Вскоре подрядчик выполнит работы по укреплению обочин, установит дорожные знаки и нанесет разметку», — говорится в сообщении.

Сейчас идут подготовительные работы и перебазирование дорожной техники на соседний отрезок трассы — скоро там начнется фрезерование старого покрытия.

В САД отметили, что ремонт делается в рамках программы президента «Большая стройка». В этом году будет отремонтировано 4 участка автодороги Т-15-07. По другим отрезках трассы сейчас ведутся торги на разработку проектной документации.

Напомним, что три подряда по текущему ремонту трассы Т-15-07 «Николаев — Парутино — Очаков — база отдыха Черноморка» на общую сумму в 96,9 миллионов гривен получила скандальная компания «Ростдорстрой».

Стоит отметить, что во время своего визита в Николаев, 17 июля 2019 года, Владимир Зеленский посетил один из участков трассы Н-14 и обсудил с исполняющим обязанности главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андреем Максименко ход ремонтных работ. В ходе разговора чиновник пожаловался президенту на две компании, которые постоянно срывают тендеры, а именно «Полтавабудцентр» бизнесмена Араика Амирханяна и «Ростдорстрой».

В свою очередь присутствовавший при разговоре представитель АМКУ заявил, что то на тот момент в Николаевской области на рассмотрении в АМКУ находится около 20 дел, в том числе и по трассе Н-14, где участие в тендере принимали фирмы: ООО «Ростдорстрой» и ООО «Дорожное строительство «Альтком». В частности было отмечено, что именно эти фирмы уличили в фиктивной конкуренции.

— Эти две компании «ходят парами» на все тендеры Украины. Почти всегда заказчики услуги прописывают условия, чтобы всегда выигрывал свой подрядчик. Если Антимонопольный комитет вносит изменения в тендерную документацию и требует от заказчика внести туда изменения, чтобы расширить круг участников, очень часто заказчик просто отменяет торги, – отметил представитель АМКУ.