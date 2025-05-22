На ремонт Варварівського мосту у Миколаєві витратять ще ₴54,4 млн до кінця 2026 року

Процес ремонту Варварівського мосту, фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області планує витратити 54,4 мільйона гривень на ремонт частини Варварівського мосту. Ці роботи збираються завершити до кінця грудня 2026 року.

Про це пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи публічних закупівель ProZorro.

Спочатку підрядник повинен буде виконати підготовчі роботи: розібрати старе дорожнє покриття, перила, деформаційні шви та основу мосту, демонтувати водовідвідні трапи та опори освітлення. Після цього він має зробити нове дорожнє покриття та деформаційні шви, встановити перила та бордюри, зробити освітлення, нову розмітку тощо.

Нагадаємо, наразі триває ремонт Варварівського мосту у Миколаєві. На ці роботи з вересня 2024 року по грудень 2025 року витрачають 46,3 мільйона гривень. А загалом на ремонт мосту торік витратили 44 мільйона гривень.

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Через ремонтні роботи 22 квітня на під’їзді до Варварівського мосту з боку Варварівки утворився значний затор. В коментарі «МикВісті» пресофіцер управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Душко повідомив, що, металева пластина, яка закриває шов на розвідній частині мосту, періодично деформується — цього разу її знову вигнуло.

Варварівський міст

Уряд під час засідання 13 жовтня 2023 року ухвалив рішення передати Інгульський та Варварівський мости у Миколаєві до державної власності. Після цього тодішній заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розказав про плани ремонту мостів.

У 2023 році на мосту відбулося декілька поломок. Перша сталася 6 грудня, друга — 20 грудня. Тоді в «ЕЛУ автодоріг» повідомили, що виникла аварійна ситуація з конструкцією частини Варварівського мосту. Втретє транспортний колапс стався через поломку частини Варварівського мосту 2 лютого 2024 року. А 5 квітня на мосту сталась аварійна поломка вчетверте. Виявилось, що на мосту відійшла металева пластина.

Також раніше повідомлялося, що після закінчення ремонтних робіт на Варварівському мосту, на ньому запустять реверсивний рух для транспорту.