У Миколаєві з 19 травня ремонтуватимуть Варварівський міст: смуги руху частково перекриють

Ремонт Варварівського мосту. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури

У Миколаєві з 19 травня розпочнуться ремонтні роботи на Варварівському мосту. Водіїв просять бути уважнішими.

Як зазначили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, під час робіт частково перекриють смуги руху для ремонту конструкцій мосту через Південний Буг.

Водіїв просять бути уважними, адже на ділянці працюватиме спецтехніка та дорожні служби. Про дату завершення ремонту повідомлять згодом.

Нагадаємо, що 22 квітня на під’їзді до Варварівського мосту з боку Варварівки у Миколаєві утворився значний затор. В коментарі «МикВісті» пресофіцер управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Душко, металева пластина, яка закриває шов на розвідній частині мосту, періодично деформується — цього разу її знову вигнуло.

Нагадаємо, що на ремонт Варварівського мосту у Миколаєві впродовж 2024 року витратили 44 мільйона гривень.

Варварівський міст

Нагадаємо, що Уряд під час засідання 13 жовтня ухвалив рішення про передачу Інгульського та Південнобузького (Варварівського) мостів у Миколаєві до державної власності. Після цього заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розказав, на якому етапі проєкт мосту в обʼїзд Миколаєва та про плани ремонту Варварівського та Інгульського мостів.

Як відомо, Варварівський міст у Миколаєві є частиною траси міжнародного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» та на сьогоднішній день перебуває в аварійному стані. У лютому 2020 року розпочався процес передачі мосту з комунальної власності міста на баланс «Укравтодору», проте на сьогоднішній день він досі не завершений. Пов'язано це з тим, що для прийняття Варварівського мосту до державної власності Міністерство фінансів просить Миколаїв надати вартість реконструкції споруди. Для цього місту необхідно провести експертизу та замовити проектно-кошторисну документацію ремонту мосту, загальна вартість яких становить близько 20 мільйонів гривень. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у бюджеті міста коштів на це немає.