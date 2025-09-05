Служба відновлення у 2026 році планує почати ремонт Інгульського мосту в Миколаєві

Мер Сєнкевич анонсував ремонт Інгульського мосту в 2026 році. Фото з телеграм-каналу міського голови Миколаєва

У 2026 році у Миколаєві почнуть ремонтні роботи на Інгульському мосту.

Про це йшлось під час зустрічі голови Служби відновлення та розвитку у Миколаївській області Олександра Антощука міським головою Олександром Сєнкевичем.

Мер зазначив, що головним питанням їх зустрічі було питання поточних робіт на Варварівському мосту. З наступного року Служба відновлення перейде до робіт на Інгульському мосту.

— Ви, напевно, вже помітили, що останні місяці активно триває ремонт Варварівського мосту. Саме ця тема стала головною під час нашої розмови. Ми обговорили поточні роботи та наступні кроки Служби. Олександр Антощук також повідомив, що у наступному році планується проведення ремонтних робіт і на Інгульському мосту. Це надзвичайно важливо, адже безпека руху на цих об’єктах має бути гарантована, — повідомив міський голова.

Варварівський міст

Уряд під час засідання 13 жовтня 2023 року ухвалив рішення передати Інгульський та Варварівський мости у Миколаєві до державної власності. Після цього тодішній заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розказав про плани ремонту мостів.

У 2023 році на мосту відбулося декілька поломок. Перша сталася 6 грудня, друга — 20 грудня. Тоді в «ЕЛУ автодоріг» повідомили, що виникла аварійна ситуація з конструкцією частини Варварівського мосту. Втретє транспортний колапс стався через поломку частини Варварівського мосту 2 лютого 2024 року. А 5 квітня на мосту сталась аварійна поломка вчетверте. Виявилось, що на мосту відійшла металева пластина.

Після закінчення ремонтних робіт на Варварівському мосту, на ньому запустять реверсивний рух для транспорту. Роботи збираються завершити до кінця грудня 2026 року. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області планує витратити ще 54,4 мільйона гривень на ремонт частини Варварівського мосту.