Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    5 вересня, 2025

  • 24.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 24.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Служба відновлення у 2026 році планує почати ремонт Інгульського мосту в Миколаєві

Мер Сєнкевич анонсував ремонт Інгульського мосту в 2026 році. Фото з телеграм-каналу міського голови МиколаєваМер Сєнкевич анонсував ремонт Інгульського мосту в 2026 році. Фото з телеграм-каналу міського голови Миколаєва

У 2026 році у Миколаєві почнуть ремонтні роботи на Інгульському мосту. 

Про це йшлось під час зустрічі голови Служби відновлення та розвитку у Миколаївській області Олександра Антощука міським головою Олександром Сєнкевичем.

Мер зазначив, що головним питанням їх зустрічі було питання поточних робіт на Варварівському мосту. З наступного року Служба відновлення перейде до робіт на Інгульському мосту.

— Ви, напевно, вже помітили, що останні місяці активно триває ремонт Варварівського мосту. Саме ця тема стала головною під час нашої розмови. Ми обговорили поточні роботи та наступні кроки Служби. Олександр Антощук також повідомив, що у наступному році планується проведення ремонтних робіт і на Інгульському мосту. Це надзвичайно важливо, адже безпека руху на цих об’єктах має бути гарантована, — повідомив міський голова.

Варварівський міст

Уряд під час засідання 13 жовтня 2023 року ухвалив рішення передати Інгульський та Варварівський мости у Миколаєві до державної власності. Після цього тодішній заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розказав про плани ремонту мостів.

У 2023 році на мосту відбулося декілька поломок. Перша сталася 6 грудня, друга — 20 грудня. Тоді в «ЕЛУ автодоріг» повідомили, що виникла аварійна ситуація з конструкцією частини Варварівського мосту. Втретє транспортний колапс стався через поломку частини Варварівського мосту 2 лютого 2024 року. А 5 квітня на мосту сталась аварійна поломка вчетверте. Виявилось, що на мосту відійшла металева пластина.

Після закінчення ремонтних робіт на Варварівському мосту, на ньому запустять реверсивний рух для транспорту. Роботи збираються завершити до кінця грудня 2026 року. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області планує витратити ще 54,4 мільйона гривень на ремонт частини Варварівського мосту

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Мер Миколаєва Сєнкевич вийшов на балкон та записав звернення до блогера Лачена
Лачен закликав Сєнкевича провести офлайн сесію
Сесія міськради Миколаєва зірвалась після суперечки Домбровської та Сєнкевича
Реклама

Читайте також:

новини

В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн

Юлія Бойченко
новини

Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Аліна Квітко
новини

Депутат Січко просить вирішити питання автівок, які паркуються на тротуарі вздовж Соборної: «Пройти просто неможливо»

Юлія Бойченко
новини

В університетах Миколаївщини навчається понад 21 тисяча студентів

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Сесія міськради Миколаєва зірвалась після суперечки Домбровської та Сєнкевича
Лачен закликав Сєнкевича провести офлайн сесію
Мер Миколаєва Сєнкевич вийшов на балкон та записав звернення до блогера Лачена

«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн

Сухомлин: воду в квартири миколаївців можуть подати вже за два тижні

1 година тому

В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу в Миколаєві

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay