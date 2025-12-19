 В Україну повернули 1003 тіла, які за твердженням РФ належать українським військовим

В Україну повернули 1003 тіла, які за твердженням РФ належать українським військовим

В Україну повернули тіла ще 1003 загиблих військових 20 листопада. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули 1003 тіла, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл» — йдеться у повідомленні.

В Україну повернули тіла ще 1003 загиблих військових 20 листопада. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиВ Україну повернули тіла ще 1003 загиблих військових 20 листопада. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
В Україну повернули тіла ще 1003 загиблих військових 20 листопада. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиВ Україну повернули тіла ще 1003 загиблих військових 20 листопада. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, попередній обмін тілами загиблих пройшов 20 листопада. Тоді в Україну повернули 1000 тіл, які, за інформацією російської сторони, належали українським військовослужбовцям.

