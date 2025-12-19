В Україну повернули 1003 тіла, які за твердженням РФ належать українським військовим
- Даріна Мельничук
12:00, 19 грудня, 2025
В Україну повернули 1003 тіла, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл» — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, попередній обмін тілами загиблих пройшов 20 листопада. Тоді в Україну повернули 1000 тіл, які, за інформацією російської сторони, належали українським військовослужбовцям.
