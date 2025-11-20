В Україну повернули тіла ще 1000 загиблих військових 20 листопада. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули ще 1000 тіл, які, за інформацією російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У штабі зазначили, що найближчим часом слідчі та експерти Міністерства внутрішніх справ проведуть ексгумацію та ідентифікацію повернутих тіл

Також повідомляється, що домовленостей щодо обміну вдалося досягти завдяки злагодженій роботі низки державних структур. Зокрема, до процесу були залучені співробітники Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури сектору безпеки й оборони.

В Україну повернули тіла ще 1000 загиблих військових 20 листопада. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими В Україну повернули тіла ще 1000 загиблих військових 20 листопада. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими В Україну повернули тіла ще 1000 загиблих військових 20 листопада. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Окрему подяку у штабі висловили Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння процесу. Також відзначили роботу Збройних Сил України, які здійснюють перевезення тіл до державних спеціалізованих установ та забезпечують їх передачу представникам правоохоронних органів і судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, попередній обмін тілами загиблих пройшов 18 вересня. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла тисячі загиблих.