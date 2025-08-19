У вівторок, 19 серпня, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла тисячі загиблих.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернули тіла загиблих військових. Фото: Координаційний штаб

Зазначається, що серед них п’ятеро українських воїнів, які померли в російському полоні. Вони входили до списків тяжкопоранених та важкохворих, яких мали обміняти живими відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі під час другого раунду переговорів.

Також серед репатрійованих — захисники, що загинули на Донецькому, Запорізькому, Луганському та Курському напрямках.

«Російська сторона стверджує, що всі повернуті — це загиблі українські військові. Однак Україна ще проведе ідентифікацію тіл. Раніше неодноразово зʼясовувалось, що серед репатрійованих були тіла росіян», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у липні цього року до України повернули тисячу тіл загиблих.