В Україну повернули тіла тисячі загиблих
- Світлана Іванченко
14:21, 19 серпня, 2025
У вівторок, 19 серпня, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла тисячі загиблих.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що серед них п’ятеро українських воїнів, які померли в російському полоні. Вони входили до списків тяжкопоранених та важкохворих, яких мали обміняти живими відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі під час другого раунду переговорів.
Також серед репатрійованих — захисники, що загинули на Донецькому, Запорізькому, Луганському та Курському напрямках.
«Російська сторона стверджує, що всі повернуті — це загиблі українські військові. Однак Україна ще проведе ідентифікацію тіл. Раніше неодноразово зʼясовувалось, що серед репатрійованих були тіла росіян», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у липні цього року до України повернули тисячу тіл загиблих.
