В Україну повернули тіла 1000 загиблих захисників

В Україну повернули тіла загиблих військових. Фото: Координаційний штаб

Під час чергових репатріаційних заходів до України повернули тіла 1000 загиблих українців, зокрема військовослужбовців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Слідчі правоохоронних органів спільно з експертами установ системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл», — йдеться у повідомленні.

Повернення тіл стало можливим завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу та інших структур сектору безпеки й оборони України.

В Україну повернули тіла загиблих військових. Фото: Координаційний штаб В Україну повернули тіла загиблих військових. Фото: Координаційний штаб

Нагадаємо, Росія передала Україні тіла 20 своїх cолдатів замість полеглих українських військових під час репатріації.