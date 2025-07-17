В Україну повернули тіла 1000 загиблих захисників
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- Даріна Мельничук
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13:12, 17 липня, 2025
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Під час чергових репатріаційних заходів до України повернули тіла 1000 загиблих українців, зокрема військовослужбовців.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
«Слідчі правоохоронних органів спільно з експертами установ системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл», — йдеться у повідомленні.
Повернення тіл стало можливим завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу та інших структур сектору безпеки й оборони України.
Нагадаємо, Росія передала Україні тіла 20 своїх cолдатів замість полеглих українських військових під час репатріації.
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