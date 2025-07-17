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В Україну повернули тіла 1000 загиблих захисників

В Україну повернули тіла загиблих військових. Фото: Координаційний штабВ Україну повернули тіла загиблих військових. Фото: Координаційний штаб

Під час чергових репатріаційних заходів до України повернули тіла 1000 загиблих українців, зокрема військовослужбовців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Слідчі правоохоронних органів спільно з експертами установ системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл», — йдеться у повідомленні.

Повернення тіл стало можливим завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу та інших структур сектору безпеки й оборони України.

В Україну повернули тіла загиблих військових. Фото: Координаційний штабВ Україну повернули тіла загиблих військових. Фото: Координаційний штаб
В Україну повернули тіла загиблих військових. Фото: Координаційний штабВ Україну повернули тіла загиблих військових. Фото: Координаційний штаб

Нагадаємо, Росія передала Україні тіла 20 своїх cолдатів замість полеглих українських військових під час репатріації. 

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