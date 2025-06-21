РФ передала Україні тіла 20 своїх cолдатів замість полеглих українських військових, — Зеленський

Росія передала Україні тіла 20 своїх cолдатів замість полеглих українських військових. Фото: АР

Росія передала Україні тіла 20 своїх cолдатів замість полеглих українських військових під час репатріації.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він зазначив, що деякі з них із російськими паспортами, і навіть громадянина іншої держави.

— Уже зафіксовано під час репатріацій, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, — це «русскіє». Наприклад, є найманець ізраїльський, який воював на їхньому боці. Громадянин Ізраїлю. З ізраїльськими документами. Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована, — розповів Володимир Зеленський.

Росія передала Україні тіла 20 своїх cолдатів замість полеглих українських військових. Фото: Офіс Президента

Він наголосив, що Київ безумовно хоче повернути тіла всіх українських воїнів, але точно не хоче повертати «русскіх» просто для кількості».

— Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати «русскіх» просто для кількості, — сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. Фото: Офіс Президента

Коли у нього запитали, як на це реагує російська сторона, він відповів: «Ніяк. Кажуть, що не може такого бути». Однак Україна не вірить, що це випадковість, пише видання «Бабель».

На думку президента, в РФ спробують доводити, що росіян загинуло не так багато, як насправді.

— Бо якщо настане такий момент, коли Путін захоче когось мобілізувати, — його суспільство буде боятися. Але якщо показати, що на кожного військового начебто сотня загиблих українців, то наче воно не так страшно виглядає, — сказав глава держави.

Зеленський переконаний, що Росія використовує такі обміни, щоб створити для Дональда Трампа видимість своєї відкритості до домовленостей і в такий спосіб «відірвати США від України».

— Якщо відбудеться ще, наприклад, кілька зустрічей, росіяни демонструватимуть США, що триває дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни, буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно, — резюмував президент.

Нагадаємо, в Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. Репатріація відбулася відповідно з домовленостями у Стамбулі.