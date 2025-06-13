В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців, — Координаційний штаб
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- Світлана Іванченко
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15:52, 13 червня, 2025
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В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. Репатріація відбулася відповідно з домовленостями у Стамбулі.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.
Тепер слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ будуть проводити всі необхідні експертизи та ідентифікувати репатрійовані тіла.
Раніше Україна повернула тіла 1212 полеглих військовослужбовців.
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