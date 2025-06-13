В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців, — Координаційний штаб

В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. Фото: Координаційний штаб

В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. Репатріація відбулася відповідно з домовленостями у Стамбулі.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. Фото: Координаційний штаб В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. Фото: Координаційний штаб В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. Фото: Координаційний штаб

Тепер слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ будуть проводити всі необхідні експертизи та ідентифікувати репатрійовані тіла.

Раніше Україна повернула тіла 1212 полеглих військовослужбовців.