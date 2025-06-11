В Україну повернули тіла 1212 полеглих військових

В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна повернула тіла 1212 полеглих військовослужбовців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених — полеглі, які воювали на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, а також у Курській області РФ.

Тіла репатрійованих полеглих військових направлять до визначених державних спеціалізованих установ для проведення судово-медичної експертизи. Там у найкоротші терміни мають встановити особи загиблих.

Нагадаємо, 10 червня Україна та Росія продовжили обмін полоненими, про який домовилися під час другого раунду перемовин у Стамбулі. Додому повернули ще одну групу українських військових — важкопоранених і хворих.