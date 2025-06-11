В Україну повернули тіла 1212 полеглих військових
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- Даріна Мельничук
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12:36, 11 червня, 2025
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Україна повернула тіла 1212 полеглих військовослужбовців.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед повернених — полеглі, які воювали на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, а також у Курській області РФ.
Тіла репатрійованих полеглих військових направлять до визначених державних спеціалізованих установ для проведення судово-медичної експертизи. Там у найкоротші терміни мають встановити особи загиблих.
Нагадаємо, 10 червня Україна та Росія продовжили обмін полоненими, про який домовилися під час другого раунду перемовин у Стамбулі. Додому повернули ще одну групу українських військових — важкопоранених і хворих.
Перший етап нового обміну полоненими відбувся 9 червня. Повернули українських захисників віком до 25 років, зокрема поранених і важкопоранених.
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