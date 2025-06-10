Другий етап обміну полоненими: Україна повернула поранених і хворих воїнів

Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський

У вівторок, 10 червня Україна та Росія продовжили обмін полоненими, про який домовилися під час другого раунду перемовин у Стамбулі. Додому повернули ще одну групу українських військових — важкопоранених і хворих.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає», — написав Володимир Зеленський.

Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед визволених — солдати, сержанти та офіцери Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Десантно-штурмових сил, Сил безпілотних систем, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Деякі з них провели в неволі понад три років. Усі військові мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення, хронічні хвороби, а також гепатит та туберкульоз.

Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський

Їх відправлять до медичних центрів для проходження всіх обстежень та направлять на подальше лікування і медичну реабілітацію.

Раніше повідомлялось, що 9 червня відбувся перший етап нового обміну полоненими. Повернули українських захисників віком до 25 років, зокрема поранених і важкопоранених.