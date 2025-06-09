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Обмін полоненими: до України повернулися морпіхи 36-ї бригади

Зустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМПЗустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМП

У понеділок, 9 червня, в результаті обміну полонених до України повернулися і морські піхотинці. 

Про це повідомили у 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Зустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМПЗустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМП
Зустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМПЗустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМП
Зустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМПЗустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМП

«Патронатна служба бригади зустріла наших братів на українській землі. Разом із їхніми родинами ділимо радість цієї зустрічі та гордість за їхню витримку й гідність», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попереду на військових чекає період лікування, відновлення та адаптації.

«Попереду — період лікування, відновлення та адаптації. Дякуємо кожному, хто працював, боровся й не зупинявся, щоб ця подія відбулась», — йдеться в повідомленні.

Зустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМПЗустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМП
Зустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМПЗустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМП
Зустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМПЗустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМП
Зустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМПЗустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМП
Зустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМПЗустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМП
Зустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМПЗустріч морських піхотинців, які повернулись з полону РФ. Фото: 36 ОБрМП

Раніше повідомлялось, що 9 червня відбувся перший етап нового обміну полоненими. Повернули українських захисників віком до 25 років, зокрема поранених і важкопоранених.

Нагадаємо, серед усіх українських полонених, які утримують в Російській Федерації, найбільше представників підрозділів миколаївських бригад. Зокрема мова йде про морпіхів 36-ї бригади.

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