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Новий обмін полоненими: повернули захисників віком до 25 років та поранених

Новий поетапний обмін полоненими. Фото: Telegram/ Володимир ЗеленськийНовий поетапний обмін полоненими. Фото: Telegram/ Володимир Зеленський

Відбувся перший етап нового обміну полоненими. Повернули українських захисників віком до 25 років, зокрема поранених і важкопоранених.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Він зазначає, що це лише перший етап — обмін відбуватиметься поетапно найближчими днями.

«Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях», — написав Володимир Зеленський.

Новий поетапний обмін полоненими. Фото: Telegram/ Володимир ЗеленськийНовий поетапний обмін полоненими. Фото: Telegram/ Володимир Зеленський
Новий поетапний обмін полоненими. Фото: Telegram/ Володимир ЗеленськийНовий поетапний обмін полоненими. Фото: Telegram/ Володимир Зеленський
Новий поетапний обмін полоненими. Фото: Telegram/ Володимир ЗеленськийНовий поетапний обмін полоненими. Фото: Telegram/ Володимир Зеленський
Новий поетапний обмін полоненими. Фото: Telegram/ Володимир ЗеленськийНовий поетапний обмін полоненими. Фото: Telegram/ Володимир Зеленський

Нагадаємо, серед усіх українських полонених, які утримують в Російській Федерації, найбільше представників підрозділів миколаївських бригад. Зокрема мова йде про морпіхів 36 бригади.

Раніше правозахисна організація «Медійна ініціатива за права людини» повідомила, що у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. 

Обмін полоненими в форматі «1000 на 1000»

Під час переговорів у Туреччині 16 травня українська та російська делегації погодилися провести масштабний обмін полоненими за форматом «1000 на 1000».

Нагадаємо, що у п’ятницю в рамках першого етапу обміну Україна повернула 390 людей — 270 військових і 120 цивільних. Після цього  24 травня в Україну повернулися ще 307 військових у межах другого етапу обміну.

У неділю, 25 травня, завершився третій етап обміну. Додому повернули ще 303 українських захисників.

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