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Третя частина обміну «1000 на 1010»: додому повернулися 303 українських захисників

Повернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир ЗеленськийПовернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

У неділю, 25 травня, до України в рамках обміну військовополоненими повернулися з Росією 303 українських захисників.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, обмін полоненими з Росією у форматі «1000 на 1000» завершений.

За його словами, додому повертаються воїни Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

«Дякую команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону», — додав Володимир Зеленський.

Повернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир ЗеленськийПовернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Повернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир ЗеленськийПовернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Повернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир ЗеленськийПовернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Повернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир ЗеленськийПовернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Повернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир ЗеленськийПовернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Повернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир ЗеленськийПовернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Повернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир ЗеленськийПовернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Повернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир ЗеленськийПовернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Повернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир ЗеленськийПовернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, що у п’ятницю в рамках першого етапу обміну Україна повернула 390 людей — 270 військових і 120 цивільних.

Після цього  24 травня в Україну повернулися ще 307 військових у межах другого етапу обміну

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