Україна повернула з російського полону ще 307 захисників, фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна повернула додому ще 307 своїх військових у межах другого етапу обміну з Росією за домовленістю «1000 на 1000», досягнутою в Туреччині.

Про це він написав у Telegram.

«Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження», — зазначив глава держави.

Серед звільнених — бійці Збройних сил України, Держприкордонслужби та Нацгвардії.

Україна повернула з російського полону ще 307 захисників, фото: Офіс Президента

Україна повернула з російського полону ще 307 захисників, фото: Офіс Президента

Україна повернула з російського полону ще 307 захисників, фото: Офіс Президента

Україна повернула з російського полону ще 307 захисників, фото: Офіс Президента

Україна повернула з російського полону ще 307 захисників, фото: Офіс Президента

Україна повернула з російського полону ще 307 захисників, фото: Офіс Президента

Україна повернула з російського полону ще 307 захисників, фото: Офіс Президента

Україна повернула з російського полону ще 307 захисників, фото: Офіс Президента

Україна повернула з російського полону ще 307 захисників, фото: Офіс Президента

Нагадаємо, що у п’ятницю в рамках першого етапу обміну Україна повернула 390 людей — 270 військових і 120 цивільних.