Україна повернула з російського полону 270 військових та 120 цивільних

Відбувся обмін полоненими в форматі 390 на 390. Фото: Володимир Зеленський

У четвер, 23 травня, Україна та Росія провели перший етап обміну в межах формату «тисяча на тисячу», про який домовилися на переговорах у Стамбулі 16 травня. Додому повернулися 390 українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, наступні етапи обміну очікуються у суботу та неділю.

«Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими», — зазначив Володимир Зеленський.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна повернула 270 військових та 120 цивільних заручників — три жінки й 387 чоловіків.

Серед звільнених військовослужбовців — бійці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони обороняли позиції на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь у боях у Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Відбувся обмін полоненими в форматі 390 на 390. Фото: Володимир Зеленський

Відбувся обмін полоненими в форматі 390 на 390. Фото: Володимир Зеленський

Відбувся обмін полоненими в форматі 390 на 390. Фото: Володимир Зеленський

Відбувся обмін полоненими в форматі 390 на 390. Фото: Володимир Зеленський

Відбувся обмін полоненими в форматі 390 на 390. Фото: Володимир Зеленський

Відбувся обмін полоненими в форматі 390 на 390. Фото: Володимир Зеленський

Відбувся обмін полоненими в форматі 390 на 390. Фото: Володимир Зеленський

Відбувся обмін полоненими в форматі 390 на 390. Фото: Володимир Зеленський

Перемовини Росії і України у Туреччині

Президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Згодом він наголосив, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, але президента РФ Володимира Путіна серед делегатів немає.

В день переговорів Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула на перемовини в Анкару у повному складі та готова до реальних рішень щодо досягнення справедливого миру. Натомість склад російської делегації поки невідомий і, за словами глави держави, нагадує «бутафорський рівень».

Після переговорів президент України Володимир Зеленський прокоментувавпереговорний процес із Росією, заявивши, що Україна готова зробити всі кроки для завершення війни та закликав Володимира Путіна надати делегації РФ повноваження для ухвалення рішень.

Пізніше стало відомо, що Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі обговорювали припинення вогню та обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».

Однак українська і російська сторони домовилися про повторну зустріч під час переговорів у Стамбулі 16 травня.