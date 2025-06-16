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Під час останніх репатріацій Росія передала Україні тіла своїх військових, — МВС

Отанній етап репатріації тіл 16 червня. Фото: Координаційний штабОтанній етап репатріації тіл 16 червня. Фото: Координаційний штаб

Під час останнього обміну тілами загиблих Росія передала Україні останки своїх військовослужбовців разом із тілами українських бійців. Ймовірно, це було зроблено навмисно.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових — змішані з тілами українців. На жаль, це факт. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо», — зазначив Ігор Клименко.

Зазначається, що Росія, зокрема, навмисно ускладнює Україні процес ідентифікації тіл. Полеглі повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл — у різних мішках. Також є випадки, коли останки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації.

«Наші експерти працюють на межі можливого. Кожна експертиза проводиться ретельно і не один раз. Фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, процеси відпрацьовані. Найбільший виклик — час», — додав міністр.

Нагадаємо, що сьогодні Україна завершила останній етап репатріації тіл загиблих згідно з домовленостями, досягнутими у Стамбулі.

Раніше повідомлялось, що неділю, 15 червня, відбулося чергове повернення тіл загиблих українських військових. В Україну репатріювали ще 1200 тіл.

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