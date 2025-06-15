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В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих

В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. Фото: Координаційний штабВ Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. Фото: Координаційний штаб

У неділю, 16 червня, відбулося чергове повернення тіл загиблих українських військових. В Україну репатріювали ще 1200 тіл.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що найближчим часом проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію тіл. Репатріацію здійснили в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. Фото: Координаційний штабВ Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. Фото: Координаційний штаб
В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. Фото: Координаційний штабВ Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. Фото: Координаційний штаб
В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. Фото: Координаційний штабВ Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. Фото: Координаційний штаб

Нагадаємо, що в 13 червня в Україну також повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. А 11 червня, Україна повернула тіла 1212 полеглих.

Крім того, за домовленостями у Стамбулі, 9 червня відбувся перший етап нового обміну полоненими. Повернули українських захисників віком до 25 років, зокрема поранених і важкопоранених.

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