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В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих: завершено репатріаційний етап Стамбульських домовленостей

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. Фото: Координаційний штабВ Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. Фото: Координаційний штаб

Україна завершила останній етап репатріації тіл загиблих згідно з домовленостями, досягнутими у Стамбулі.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У понеділок, 16 червня, було повернуто ще 1245 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовим. Загалом у межах Стамбульських домовленостей Україна змогла повернути 6057 тіл.

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. Фото: Координаційний штабВ Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. Фото: Координаційний штаб
В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. Фото: Координаційний штабВ Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. Фото: Координаційний штаб

Наразі експерти разом із слідчими органами проводитимуть необхідні судово-медичні експертизи та процедури ідентифікації, щоб встановити особи загиблих та повідомити їхні родини.

Раніше повідомлялось, що неділю, 15 червня, відбулося чергове повернення тіл загиблих українських військових. В Україну репатріювали ще 1200 тіл.

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