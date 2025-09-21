У Миколаєві планують витратити ₴4,4 млн на придбання 150 пам’ятників для полеглих воїнів

Візуалізація сектору почесних військових поховань. Скриншот з проєкту рішень Миколаївської міської ради

У Миколаєві планують встановити ще 150 однакових пам’ятників із державними прапорами на могилах полеглих Захисників і Захисниць України.

Підрядника для виконання цих робіт шукає КП «Миколаївська ритуальна служба», свідчать дані системи закупівель Prozorro.

Очікувана вартість закупівлі становить 4,4 мільйона гривень.

До 20 грудня 2025 року підрядник зобов’язаний виготовити та доставити пам’ятники з намогильними плитами, постаментами й прапорами. На лицьовій стороні кожного пам’ятника передбачено гравіювання портрета загиблого, ПІБ та дат життя, а на звороті — художню роботу або фото у повний зріст розміром до 970×580 мм.

Реклама

Тендерні пропозиції приймають до 26 вересня, цього ж дня відбудеться аукціон.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.

У січні 2025 року Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради без аукціону уклало договір на інженерне проєктування будівництва меморіального комплексу, присвяченого пам’яті загиблих військових. Він розташовуватиметься на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе. Строк виконання робіт — 31 грудня 2026 року, однак виконавець може узгоджувати відтермінування, або ж виконати роботи завчасно.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.

Крім того, на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві буде створено «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.