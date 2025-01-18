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Миколаївська міськрада за ₴1,4 млн замовила проектування меморіалу в пам’ять про загиблих захисників

Вигляд меморіалу на честь загиблих військових у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрадаВигляд меморіалу на честь загиблих військових у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради без аукціону заключило договір на інженерне проєктування будівництва меморіального комплексу, присвяченого пам’яті загиблих військових. Він розташовуватиметься на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Закупівля проводилась без використання електронної системи. Договір заключили з ФОП Дзвонковським Мирославом Ярославовичем, який зареєстрований у селі Пациків Івано-Франківської області. За 1 мільйон 484 тисяч 972 гривні підрядник має провести інженерно-геологічні роботи. Зазначається, що строк виконання робіт — 31 грудня 2026 року, однак виконавець може узгоджувати відтермінування, або ж виконати роботи завчасно.

Проєктна документація. Скриншот з ProZorro.Проєктна документація. Скриншот з ProZorro.
Проєктна документація. Скриншот з ProZorro.Проєктна документація. Скриншот з ProZorro.

Робота розподілена на дві стадії, на проєкт та робочу документацію. У 2025 році за роботи мають виплатити 487 тисяч гривень, ще 997 тисяч 316 гривень передбачені на 2026 рік.

Проєктна документація. Скриншот з ProZorro.Проєктна документація. Скриншот з ProZorro.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міськради погодив завдання на проєктування нового будівництва. Ділянка буде поділена на дві частини: сквер «Скорботна мати» та меморіал. Це середовище призначене для публічних заходів у сквері та короткочасного перебування. Меморіал складатиметься з трьох розірваних стін, які простягатимуться вздовж ділянки та будуть зміщені між собою.

Проект меморіалу на честь загиблих військових у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрадаПроект меморіалу на честь загиблих військових у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада
Меморіалу побудують на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе. Фото: Миколаївська міськрадаМеморіалу побудують на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе. Фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві побудують меморіал на честь загиблих військових. Фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві побудують меморіал на честь загиблих військових. Фото: Миколаївська міськрада

Переможців конкурсу за кращу проектну пропозицію для облаштування меморіального комплексу, присвяченого воїнам-захисникам України, що загинули під час збройної агресії Російської Федерації оголосили у листопаді 2023 року. 

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