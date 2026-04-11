РФ шість разів атакувала FPV-дронами Очаківську громаду
- Юлія Бойченко
8:50, 11 квітня, 2026
Впродовж 10 квітня російські військові шість разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області.
«Учора ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає», — сказав Віталій Кім.
Нагадаємо, російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.
