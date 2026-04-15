Працівницю ЦНАПу в Херсоні підозрюють у махінаціях із нерухомістю на майже ₴2 млн

У Херсоні працівницю Центру надання адміністративних послуг підозрюють у незаконному переоформленні нерухомості через державні реєстри. За версією слідства, її дії могли завдати громаді збитків майже на два мільйони гривень.

За даними Херсонської обласної прокуратури, жінка працювала державним реєстратором у ЦНАП однієї із сільських рад Херсонського району. У серпні 2023 року, маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вона нібито внесла до нього незаконні зміни.

Слідчі встановили, що для оформлення права власності використовувалися нотаріально посвідчені довіреності та підроблені витяги з рішень міської ради. Від імені трьох жителів громади діяла довірена особа, яка звернулася до ЦНАПу із заявами про реєстрацію земельних ділянок під забудову.

Попри те, що зазначені ділянки були відсутні у Державному земельному кадастрі, а подані документи не відповідали вимогам законодавства, підозрювана провела державну реєстрацію права приватної власності.

Раніше повідомлялось, що 31 ЦНАП Херсонщини релокували з тимчасово окупованих територій.