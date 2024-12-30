На Херсонщині 31 ЦНАП релокували з тимчасово окупованих територій

За результатами 2024 року Херсонщина зайняла восьме місце за індексом цифрової трансформації регіонів. 31 ЦНАП релокували з тимчасово окупованих територій.

Як це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, цьогоріч відновили роботу 17 центрів надання адміністративних послуг.

«Завдяки спільним зусиллям було відновлено роботу 17 центрів надання адміністративних послуг. Ще 31 ЦНАП був релокований з тимчасово окупованих територій. Таким чином на Херсонщині відновлено роботу 100% центрів», — повідомив він.

Основні показники цифрової трансформації регіону. Інфографіка Херсонської ОВА

За його словами, 11 населених пунктах, в яких відсутнє мобільне покриття, оснастили супутниковими терміналами Starlink. Крім того, 104 мобільні вежі були забезпечені генераторами. Також, в регіоні працює 164 пунктів незламності з доступом до інтернету.

Нагадаємо, у Воскресенську планують побудувати модульний Центр надання адміністративних послуг.