У Воскресенську, що на Миколаївщині побудують модульний ЦНАП. Фото ілюстраційне: Ліга.net

У Воскресенську побудують модульний Центр надання адміністративних послуг.

Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, замовником робіт є Воскресенська селищна рада.

Вартість будівництва нового ЦНАПу оцінюється у 1 мільйон 847 тисяч гривень. За ці кошти переможець тендеру має підготувати фундамент, викорчувати пні підвести водопостачання, електрику та побудувати ЦНАП з блоків-контейнерів (модулів) та встановити ворота.

Також у техзавданні мова йде про облаштування урн, велопарковки та лавок.

Аукціон запланований на 2 жовтня. Підрядник повинен буде закінчити роботи до 29 листопада поточного року.

Нагадаємо, що у Снігурівці на Миколаївщині на місці зруйнованої внаслідок бойових дій музичної школи будують модульний Центр надання адміністративних послуг.

Також Вознесенська, Первомайська, Баштанська та Шевченківська громади Миколаївської області отримали мобільні ЦНАПи для оперативного оформлення документів населенню.