На місці демонтованої музичної школи має зʼявитись модульний ЦНАП, фото: «МикВісті»

У Снігурівці на Миколаївщині на місці зруйнованої внаслідок бойових дій музичної школи будують Центр надання адміністративних послуг.

Про це йдеться у репортажі «МикВісті» «Закриття шкіл і проблеми з водою. Репортаж зі Снігурівки».

Школа була зруйнована під час окупації міста в 2022 році. Відбудова закладу, на думку голови міської військової адміністрації Івана Кухти, наразі недоцільна. Але у подальшому школу можна буде розмістити у будівлі однієї з ліквідованих гімназій Снігурівки.

Зараз на місці школи тривають підготовчі роботи для розміщення там Центру надання адміністративних послуг. Будівельники вже залили бетонну основу, на яку встановлять модульний блок та провели комунікації.

— Це повноцінний ЦНАП. Він нічим не відрізняється від стаціонарного. Ми облаштовуємо майданчик і територію навкруги. Раніше там знаходилось приміщення музичної школи. Зруйновану будівлю ми демонтували спеціально під Центр надання адміністративних послуг, — розповів Іван Кухта.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни в Україні кількість населення, яке проживає у Снігурівській громаді, зменшилось на 7-8 тисяч людей. Такі цифри озвучив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта в інтерв’ю для ZN.ua.