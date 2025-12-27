«Експертиза все покаже», — Прокудін заявив, що херсонська поліція не бачить переплат у справі про антидронові сітки, яку розслідують у Миколаєві

Сітки для захисту від російських FPV-дронів у Херсонській області, фото: «Мост»

На відміну від миколаївських правоохоронців, херсонська поліція не помітила наявність переплат під час закупівель антидронових сіток, які здійснював, ймовірно, департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОВА.

Про це в інтерв’ю виданню «МОСТ» розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пояснюючи, чому саме у Миколаєві відкрили подібне провадження щодо Херсону

— Херсонська поліція не бачить ніяких переплат. От і все. Тому що ми робили експертизи цих сіток. Ми готові поділитись. А у зв’язку з резонансом, я не знаю, почали розслідування. Експертиза все покаже, — сказав він.

За його словами, сітки, які обрала саме Херсонська ОВА тестувалися десятки разів за різних умов та з різних матеріалів.

— Наші сітки не паляться, як це було в Запоріжжі, що воно все горіло. Вони пластикові: вони плавляться, а не горять. Ми могли б одразу взяти огороджувальну сітку, крізь яку, як між маслом, пролітає будь-який дрон. Закупили ці сітки і хотіли нам їх запровадити, але ми відмовляємося, бо це безпека людей. Ми показали Шмигалю, міністру, як працює ця сітка і ця, — пояснив Олександр Прокудін.

Кримінальна справа щодо закупівлі сіток

Кримінальну справу щодо можливих махінацій довкола закупівлі антидронових сіток для Херсонщини миколаївська поліція відкрила ще у листопаді. За попередніми підрахунками слідства, збитки можуть перевищувати 6,4 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 3 серпня влада Херсонщини повідомила про плани закрити частину траси з Херсона до Миколаєва протидроновими сітками. У цей же період Олександр Прокудін заявляв, що планується захистити 264 кілометри шляхів довкола Херсонщини. Вартість проєкту оцінювалася у 300 мільйонів гривень, однак, за його словами, таких коштів в обласному бюджеті не було.

За словами поліції Миколаївщини, чинні та колишні посадові особи одного з департаментів Херсонської ОВА (у тексті не вказується якого саме, проте найймовірніше йдеться продепартамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи) нібито розробили схему для «освоєння» бюджетних коштів. Вони уклали договори на загальну суму 32,5 мільйонів гривень із групою підставних ФОПів на постачання полотна та кріплень для сіток.

Правоохоронці вважають, що ФОП-и купували сітки у реальних постачальників і перепродавали департаменту за завищеними цінами. За підрахунками слідчих, сукупний прибуток учасників ланцюга перевищував 25%.

Наразі поліція Миколаївщини досліджує дванадцять контрактів, укладених із сімома підприємцями.

Зазначимо, що на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області також встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів. Про це розповідав у коментарі «МикВісті» очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Загалом перший антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів збудували в Запорізькій області.

Антидроновий тунель дозволяє безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених. А для цивільних — це зменшення ризиків під час руху в межах прифронтових територій.

Як пише сайт Texty.org.ua, такі захисні споруди першими почали використовувати російські війська. Вважається, що натягнути над дорогою рибальська сітка є ефективнішою, ніж сітка-рабиця, адже майже гарантує детонацію FPV-дронів.

Водночас мер Очакова Сергій Бичков зазначив, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.