Частину траси «Херсон — Миколаїв» планують захистити протидроновими сітками

Протидронові сітки. Фото: командування Сил підтримки ЗСУ

Влада Херсонщини планує закрити частину траси з Херсона до Миколаєва протидроновими сітками.

Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив заступник очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, пишуть «МикВісті».

«На напрямку (на трасі Херсон-Миколаїв, — прим.) зараз працюють щодо протидронових сіток, але накрити такий відрізок — дуже важка робота. І, звичайно, багато такої роботи робиться ще у самому Херсоні», — розповів він.

Водночас, за його словами, протидронові сітки не дають повної гарантії захисту від ворожих дронових атак.

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«Однак робота вже проводиться і не тільки щодо сіток. Є РЕБ-установки, які встановлюються. І ворожі дрони, які намагаються облітати Херсон — за ними постійно спостерігають і збивають, але якась кількість долітає. Якщо говорити про минулий тиждень, то із 1700 дронів були збиті 1300», — пояснив Олександр Толоконніков.

Він також додав, що закрити увесь Херсон такими сітками неможливо.

«Питання ще у людях, які повинні проводити такі роботи під дроновими атаками. І захистити певну відкриту дорогу сітками — одна справа. А зовсім інша — захистити сітками вулиці міста, на яких ростуть дерева, проведені різні мережі тощо. Це дуже важко. Однак, роботи ведуться, але в більшості по основних артеріях міста. Весь Херсон закрити сітками майже неможливо», — сказав Олександр Толоконніков.

Він додав, що також треба розуміти, що вогонь може знищити сітки: «І росіяни також цим користуються».

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни завдали авіаудару по мосту через річку Кошову, що веде до мікрорайону Корабел.

Після цього ув російських каналах заявляли, ніби міст знищили. Однак у міській військовій адміністрації заперечили це й показали відео з пошкодженого мосту, на якому видно отвір у дорожньому полотні внаслідок удару.

У місцевій владі також казали, що внаслідок авіаудару ускладнено логістику до мікрорайону Корабел, через що буде складно завозити продовольство. Крім того, там понівечено газогін. Тож в ОВА закликали мешканців евакуюватися до інших районів Херсона.

Згодом російські військові поцілили по мосту вдруге.