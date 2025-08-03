Вже 38 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    3 серпня, 2025

  • 29°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 3 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 29° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Частину траси «Херсон — Миколаїв» планують захистити протидроновими сітками

Протидронові сітки. Фото: командування Сил підтримки ЗСУПротидронові сітки. Фото: командування Сил підтримки ЗСУ

Влада Херсонщини планує закрити частину траси з Херсона до Миколаєва протидроновими сітками. 

Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив заступник очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, пишуть «МикВісті».

«На напрямку (на трасі Херсон-Миколаїв, — прим.) зараз працюють щодо протидронових сіток, але накрити такий відрізок — дуже важка робота. І, звичайно, багато такої роботи робиться ще у самому Херсоні», — розповів він.

Водночас, за його словами, протидронові сітки не дають повної гарантії захисту від ворожих дронових атак.

Реклама

«Однак робота вже проводиться і не тільки щодо сіток. Є РЕБ-установки, які встановлюються. І ворожі дрони, які намагаються облітати Херсон — за ними постійно спостерігають і збивають, але якась кількість долітає. Якщо говорити про минулий тиждень, то із 1700 дронів були збиті 1300», — пояснив Олександр Толоконніков

Він також додав, що закрити увесь Херсон такими сітками неможливо. 

«Питання ще у людях, які повинні проводити такі роботи під дроновими атаками. І захистити певну відкриту дорогу сітками — одна справа. А зовсім інша — захистити сітками вулиці міста, на яких ростуть дерева, проведені різні мережі тощо. Це дуже важко. Однак, роботи ведуться, але в більшості по основних артеріях міста. Весь Херсон закрити сітками майже неможливо», — сказав Олександр Толоконніков.

Він додав, що також треба розуміти, що вогонь може знищити сітки: «І росіяни також цим користуються».

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни завдали авіаудару по мосту через річку Кошову, що веде до мікрорайону Корабел.

Після цього ув російських каналах заявляли, ніби міст знищили. Однак у міській військовій адміністрації заперечили це й показали відео з пошкодженого мосту, на якому видно отвір у дорожньому полотні внаслідок удару.

У місцевій владі також казали, що внаслідок авіаудару ускладнено логістику до мікрорайону Корабел, через що буде складно завозити продовольство. Крім того, там понівечено газогін. Тож в ОВА закликали мешканців евакуюватися до інших районів Херсона.

Згодом російські військові поцілили по мосту вдруге.

Останні новини про: обстріл Херсона

Вранці російський дрон поранив двох жінок у Херсоні
Обстріли Херсонщини: за добу пошкоджено понад десять об’єктів, є травмовані
Через удар РФ по мосту мешканців Херсон закликають евакуюватися
Реклама

Читайте також:

новини

«Воду подаємо людям погодинно», — мер Нового Бугу розповів, що міські водомережі зношені й потребують заміни

Юлія Бойченко
новини

Данія надасть €1,4 млн на водогін для Доманівки у Миколаївській області

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві відремонтували майже 100 дитячих майданчиків від початку року: планують встановити ще 4 нові

Юлія Бойченко
новини

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждав спорткомплекс «Водолій»

Юлія Бойченко
новини

Росія пошкодила та зруйнувала 77 пам'яток культури у Миколаєві: які саме

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: обстріл Херсона

Через удар РФ по мосту мешканців Херсон закликають евакуюватися
Обстріли Херсонщини: за добу пошкоджено понад десять об’єктів, є травмовані
Вранці російський дрон поранив двох жінок у Херсоні

Невідомі з битами напали на співробітників ТЦК у Миколаївській області, ті відкрили вогонь

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждав спорткомплекс «Водолій»

6 годин тому

URC-2025: Чи була корисною для Миколаївщини найбільша конференція з відновлення України?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 38 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay