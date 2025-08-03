РФ знову вдарила по мосту в Херсоні: рух по ньому обмежили

РФ знову вдарила по мосту в Херсоні. Фото: МОСТ

Російська авіація вдруге за добу завдала удару по мосту в місті Херсон. Наразі встановлюють інформацію щодо постраждалих та пошкоджень.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Після повторної атаки рух по мосту обмежили, уточнив заступник голови ОВА Ярослав Шанько.

Напередодні ввечері росіяни теж завдали авіаудару по мосту через річку Кошову, що веде до мікрорайону Корабел.

Після цього ув російських каналах заявляли, ніби міст знищили. Однак у міській військовій адміністрації заперечили це й показали відео з пошкодженого мосту, на якому видно отвір у дорожньому полотні внаслідок удару.

У місцевій владі також казали, що внаслідок авіаудару ускладнено логістику до мікрорайону Корабел, через що буде складно завозити продовольство. Крім того, там понівечено газогін. Тож в ОВА закликали мешканців евакуюватися до інших районів Херсона.