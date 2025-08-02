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Через удар РФ по мосту мешканців Херсон закликають евакуюватися

Наслідки російських атак по мосту в Херсоні. Скриншот відеоНаслідки російських атак по мосту в Херсоні. Скриншот відео

У Херсоні через російські авіаудари пошкоджений міст, який веде до мікрорайону Корабел. Через це обласна влада просить мешканців тимчасово евакуюватися.

Про це 2 серпня повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок обстрілу суттєво ускладнено логістику: постачання продовольства та необхідних товарів наразі під загрозою. Крім того, через пошкодження газогону район залишився без газопостачання.

— Внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше. Крім цього, понівечено й газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без  «блакитного палива», — повідомив Олександр Прокудін.

Наслідки російських атак по мосту в Херсоні. Скриншот відеоНаслідки російських атак по мосту в Херсоні. Скриншот відео

Він закликав людей евакуюватися до інших районів Херсона.

— Там ви отримаєте всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання, — запевнив голова регіону. 

Голова ОВА також запевнив, що ситуація перебуває під контролем українських військових. За його словами, будь-які спроби окупантів просунутися будуть миттєво знешкоджені.

Для отримання детальної інформації щодо евакуації жителів просять звертатися до обласного контакт-центру за номерами: 0800 101 102 або 0800 330 951.

Нагадаємо, що увечері 2 серпня в Миколаєві сталася пожежа через чергові російські атаки. 

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