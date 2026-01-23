Подорожі Україною-2025: Одеса потрапила до найпопулярніших міст для туристів

Одеса потрапила до найпопулярніших міст для туристів. Ілюстративне фото: UAmedTours

У 2025 році українці найчастіше подорожували Карпатами, тоді як іноземні гості обирали для перебування великі міста та відомі курорти, серед яких — Одеса.

Про це під час брифінгу в «Медіацентрі Україна» розповіла голова Державного агентства розвитку туризму Наталія Табака.

За її словами, у зимовий період туристи надавали перевагу регіонам із різдвяною атмосферою та можливостями для активного відпочинку.

— У зимовий сезон — це запит на айдентику святкування Різдва чи спортивні активності. Франківщина, Львівщина, Закарпаття входять до трійки фаворитів для подорожей. По гірськолижному відпочинку є пропозиції довкола Києва та на Чернігівщині, — зазначила Наталія Табака.

Окремо Табака відзначила зростання інтересу до готельних комплексів і закладів, які пропонують медичні, лікувальні та оздоровчі послуги.

Іноземці приїжджають в Україну з різною метою: у справах бізнесу, дипломатії, волонтерських місіях або для відпочинку. Найчастіше вони зупиняються у Києві та Львові — саме ці два міста забезпечили близько 40% туристичного збору, що становить приблизно 340 мільйони гривень.

Крім того, частина іноземних туристів обирає відпочинок на курортах. Так, у «Буковелі» торік відпочивали гості з Румунії, Молдови, Польщі та Латвії. Крім Карпат, іноземні мандрівники також активно відвідували Київ, Львів і Одесу.

