Подорожі Україною-2025: Одеса потрапила до найпопулярніших міст для туристів
- Новини Одеси
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
3:30, 23 січня, 2026
-
У 2025 році українці найчастіше подорожували Карпатами, тоді як іноземні гості обирали для перебування великі міста та відомі курорти, серед яких — Одеса.
Про це під час брифінгу в «Медіацентрі Україна» розповіла голова Державного агентства розвитку туризму Наталія Табака.
За її словами, у зимовий період туристи надавали перевагу регіонам із різдвяною атмосферою та можливостями для активного відпочинку.
— У зимовий сезон — це запит на айдентику святкування Різдва чи спортивні активності. Франківщина, Львівщина, Закарпаття входять до трійки фаворитів для подорожей. По гірськолижному відпочинку є пропозиції довкола Києва та на Чернігівщині, — зазначила Наталія Табака.
Окремо Табака відзначила зростання інтересу до готельних комплексів і закладів, які пропонують медичні, лікувальні та оздоровчі послуги.
Іноземці приїжджають в Україну з різною метою: у справах бізнесу, дипломатії, волонтерських місіях або для відпочинку. Найчастіше вони зупиняються у Києві та Львові — саме ці два міста забезпечили близько 40% туристичного збору, що становить приблизно 340 мільйони гривень.
Крім того, частина іноземних туристів обирає відпочинок на курортах. Так, у «Буковелі» торік відпочивали гості з Румунії, Молдови, Польщі та Латвії. Крім Карпат, іноземні мандрівники також активно відвідували Київ, Львів і Одесу.
