 Одеса серед найпопулярніших міст для українських та іноземних туристів у 2025 році

  • пʼятниця

    23 січня, 2026

  • -2.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -2.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Подорожі Україною-2025: Одеса потрапила до найпопулярніших міст для туристів

Одеса потрапила до найпопулярніших міст для туристів. Ілюстративне фото: UAmedToursОдеса потрапила до найпопулярніших міст для туристів. Ілюстративне фото: UAmedTours

У 2025 році українці найчастіше подорожували Карпатами, тоді як іноземні гості обирали для перебування великі міста та відомі курорти, серед яких — Одеса.

Про це під час брифінгу в «Медіацентрі Україна» розповіла голова Державного агентства розвитку туризму Наталія Табака.

За її словами, у зимовий період туристи надавали перевагу регіонам із різдвяною атмосферою та можливостями для активного відпочинку.

Реклама

— У зимовий сезон — це запит на айдентику святкування Різдва чи спортивні активності. Франківщина, Львівщина, Закарпаття входять до трійки фаворитів для подорожей. По гірськолижному відпочинку є пропозиції довкола Києва та на Чернігівщині, — зазначила Наталія Табака.

Окремо Табака відзначила зростання інтересу до готельних комплексів і закладів, які пропонують медичні, лікувальні та оздоровчі послуги.

Іноземці приїжджають в Україну з різною метою: у справах бізнесу, дипломатії, волонтерських місіях або для відпочинку. Найчастіше вони зупиняються у Києві та Львові — саме ці два міста забезпечили близько 40% туристичного збору, що становить приблизно 340 мільйони гривень.

Крім того, частина іноземних туристів обирає відпочинок на курортах. Так, у «Буковелі» торік відпочивали гості з Румунії, Молдови, Польщі та Латвії. Крім Карпат, іноземні мандрівники також активно відвідували Київ, Львів і Одесу.

Читайте також матеріал «МикВісті»: «На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати».

Останні новини про: Одеса

«Замінувала» суд, аби зірвати засідання по справі знайомого: одеситці повідомили про підозру
В Одесі стався вибух газу в квартирі: чоловіка з опіками госпіталізували
Суд арештував будівлі Одеського зоопарку через підозру у корупції на ремонті опалення
Реклама
Читайте також:
новини
Відновлення будинків залишиться головним пріоритетом на 2026 рік для Департаменту ЖКГ, — Бездольний

Ірина Олехнович
новини
УКС Миколаєва ще не знає, чи можливо відновити 51 школу

Юлія Бойченко
новини
«Нового керівника складно знайти», — у ДЖКГ Миколаєва не плланують відстороняти директора КСМЕП без рішення суду

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаїв досі чекає рішення Антимонопольного комітету щодо конкурсу на сортування сміття

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві тролейбуси заряджатимуть від генераторів у разі тривалого відключення світла

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Суд арештував будівлі Одеського зоопарку через підозру у корупції на ремонті опалення
В Одесі стався вибух газу в квартирі: чоловіка з опіками госпіталізували
«Замінувала» суд, аби зірвати засідання по справі знайомого: одеситці повідомили про підозру

ЕНЕРГЕТИКА

Готуйтесь, — Кім відповів тим, хто закликає до перекриття доріг і протестів

ВІДБУДОВА

УКС Миколаєва ще не знає, чи можливо відновити 51 школу

11 годин тому

Світла не буде по 16 годин: графіки відключення на Миколаївщині 23 січня

Головне сьогодні