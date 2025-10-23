Бюджет Одеси отримав понад ₴9 млн туристичного збору

Туристичний збір Одеси за дев’ять місяців 2025 року перевищив 9 мільйонів гривень. Фото: Одеська міська рада

За дев’ять місяців 2025 року туристичний збір у Одесі склав понад дев’ять мільйонів гривень.

Як розповів директор департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеської міської ради Іван Ліптуга, попередньо це на 25% більше, ніж у 2024 році.

— Не дивлячись на всі складні обставини війни, туристи влітку в Одесу приїжджають. Як показала первісна аналітика та статистика, кількість туристів і надходжень туристичного збору та інших податків, збільшились від 25 до 40% у порівнянні з минулим роком, — розповів Іван Ліптуга.

У високий сезон (липень–серпень) в місті працювали 22 пляжі, відкриті військовою адміністрацією, серед них два інклюзивні.

Керівник департаменту додав, що готелі категорій 4–5 зірок зафіксували зростання попиту, а середній чек за проживання зріс на 30%. При цьому, близько 90% туристів становлять внутрішні відвідувачі з різних регіонів України.

За його словами, середній чек туриста у високому сегменті зріс на 25%, у середньому — на 35–40%.

Він зазначив, що у 2024 році Одесу відвідали близько чотири мільйонів людей, серед яких приблизно 350 тисяч — іноземці (переважно громадяни сусідніх країн, журналісти, представники гуманітарних місій і ділові відвідувачі).

— Туристи є, Одеса залишається єдиною альтернативою відпочинку на узбережжі, — зазначив чиновник.

За його словами, міська влада продовжує працювати над диверсифікацією, аби Одеса приваблювали туристів не лише влітку, а й протягом усього року.

Раніше повідомлялось, що у першій половині 2025 року Миколаїв отримав всього 810 тисяч гривень туристичного збору.