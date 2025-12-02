Приватизаційний аукціон на Одещині встановив рекорд: 74 учасники, а ціна зросла в понад 100 разів
23:00, 02 грудня, 2025
-
На Одещині провели приватизаційний аукціон бази відпочинку «Наука», загальною площею майже 790 квадратних метрів. Ціна зросла з понад 200 тисяч до більш ніж 22 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Фонді державного майна України.
За лот змагалися 74 учасники, а стартова ціна зросла майже у 109 разів — із 204,4 тисячі гривень до більш ніж 22 мільйонів гривень. Додатково покупець має сплатити ПДВ у розмірі 4,4 мільйона гривень, тож загальний економічний ефект аукціону може сягнути 26,4 мільйона гривень.
Після повної оплати з урахуванням податку новий власник отримає комплекс нерухомості, до якого входять:
- 22 дерев’яні будиночки;
- три дерев’яні будиночки під склад;
- дві вбиральні та душові;
- автостоянка;
- майданчик для сміття, пожежні баки;
- цистерна для технічної води та резервуар для питної;
- трансформаторна підстанція.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві після скасування Житлового кодексу майже всі неприватизовані квартири автоматично перейдуть у комунальну власність.
