Приватизаційний аукціон на Одещині встановив рекорд: 74 учасники, а ціна зросла в понад 100 разів

На Одещині провели приватизаційний аукціон бази відпочинку «Наука», загальною площею майже 790 квадратних метрів. Ціна зросла з понад 200 тисяч до більш ніж 22 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Фонді державного майна України.

Бази відпочинку «Наука» в Одеській області. Фонді державного майна України

За лот змагалися 74 учасники, а стартова ціна зросла майже у 109 разів — із 204,4 тисячі гривень до більш ніж 22 мільйонів гривень. Додатково покупець має сплатити ПДВ у розмірі 4,4 мільйона гривень, тож загальний економічний ефект аукціону може сягнути 26,4 мільйона гривень.

Після повної оплати з урахуванням податку новий власник отримає комплекс нерухомості, до якого входять:

22 дерев’яні будиночки;

три дерев’яні будиночки під склад;

дві вбиральні та душові;

автостоянка;

майданчик для сміття, пожежні баки;

цистерна для технічної води та резервуар для питної;

трансформаторна підстанція.

