Клуб

Приватизаційний аукціон на Одещині встановив рекорд: 74 учасники, а ціна зросла в понад 100 разів

На Одещині провели приватизаційний аукціон бази відпочинку «Наука», загальною площею майже 790 квадратних метрів. Ціна зросла з понад 200 тисяч до більш ніж 22 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Фонді державного майна України.

Бази відпочинку «Наука» в Одеській області. Фонді державного майна УкраїниБази відпочинку «Наука» в Одеській області. Фонді державного майна України
Бази відпочинку «Наука» в Одеській області. Фонді державного майна УкраїниБази відпочинку «Наука» в Одеській області. Фонді державного майна України

За лот змагалися 74 учасники, а стартова ціна зросла майже у 109 разів — із 204,4 тисячі гривень до більш ніж 22 мільйонів гривень. Додатково покупець має сплатити ПДВ у розмірі 4,4 мільйона гривень, тож загальний економічний ефект аукціону може сягнути 26,4 мільйона гривень.

Після повної оплати з урахуванням податку новий власник отримає комплекс нерухомості, до якого входять:

  • 22 дерев’яні будиночки;
  • три дерев’яні будиночки під склад;
  • дві вбиральні та душові;
  • автостоянка;
  • майданчик для сміття, пожежні баки;
  • цистерна для технічної води та резервуар для питної;
  • трансформаторна підстанція.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві після скасування Житлового кодексу майже всі неприватизовані квартири автоматично перейдуть у комунальну власність.

