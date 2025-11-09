У Миколаєві близько 7 тисяч неприватизованих квартир можуть стати комунальними

У Миколаєві 7 тисяч квартир залишаються неприватизованими — після нового закону вони стануть комунальними. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві після скасування Житлового кодексу майже всі неприватизовані квартири автоматично перейдуть у комунальну власність.

Про це заявив перший заступник директора Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Ігор Набатов на брифінгу 6 листопада, пишуть «МикВісті».

За його словами, прийняття нового законопроєкту «Про основні засади житлової політики» зупинить приватизацію житла, тож ті, хто досі не оформив власність, втратять таку можливість. Наразі йдеться про близько 7 тисяч квартир у місті, які стануть комунальними.

— Фактично, житловий кодекс зараз каже про те, що все житло на території України, воно знаходиться або в державній, або в комунальній власності. Але ж існує закон України про приватизацію державного та комунального житлового фонду, який дає можливість приватизувати те чи інше житло. Фактично, на сьогоднішній день, якщо ви знаходите якусь квартиру на території міста Миколаєва, яка не приватизована, то 90% – це комунальна форма власності, 10% – це державне, – сказав Ігор Набатов.

Міська влада вже почала підготовку до змін. Комунальне підприємство «Свій дім» проводить інвентаризацію цих об’єктів, щоб визначити, що вже приватизовано, що ні, в якому стані перебуває житло та чи проживають там люди.

— Що буде відбуватися далі — це одне з питань, які ми зараз обговорюємо з міжнародною організацією ІВО щодо можливої допомоги у проведенні ремонтів. Якщо закон буде прийнято цього року — а зараз ведуться серйозні розмови, що це може статися наприкінці року або на початку наступного — фактично весь процес приватизації житлового фонду зупиниться. Закон про приватизацію скасують разом із Житловим кодексом, і все, що залишилося неприватизованим, скоріш за все стане комунальним, і ми будемо вимушені приводити його у належний стан, щоб використовувати для соціального житла, — зазначив посадовець.

Планується розробити типовий проєкт ремонту для цих квартир та шукати фінансування на відновлення. Навіть якщо лише 10% від 7 тисяч квартир потребують ремонту, це близько 700 об’єктів, що створює значне навантаження на міський бюджет.

Також квартирний відділ співпрацює з міжнародною організацією Caritas Україна, яка допомагає відновлювати неприватизовані квартири для заселення внутрішньо переміщених осіб.

— Завдяки цим змінам місто зможе ефективніше використовувати неприватизоване житло та забезпечувати соці.альне житло для мешканців, які цього потребують, — підсумував Ігор Набатов.

Нагадаємо, що мер міста нагадує мешканцям про можливість приватизації квартир. Приватизоване житло дає право на компенсацію за пошкоджене або житловий сертифікат за зруйноване житло. Неприватизовані квартири такої підтримки не отримують.