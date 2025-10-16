У Миколаєві з‘явиться нова управляюча компанія, яка спільно з німцями буде здавати в оренду комунальне майно

Миколаїв і Ганновер підписали угоду про управління житловим фондом. Фото: hannover.de

Місто-побратим Миколаєва — Ганновер у Німеччині — підтримує створення в Миколаєві нової муніципальної компанії «Свій Дім». Вона займатиметься управлінням і орендою комунального житла.

Як повідомляє сайт міста, 13 жовтня у Ганновері підписали угоду про співпрацю між німецькою компанією hanova та миколаївським підприємством «Свій Дім». Ця угода закріплює партнерство та підтверджує подальшу підтримку Миколаєва під час відбудови міста.

«Свій Дім» — це новостворена компанія, яка має працювати за прикладом hanova. У Ганновері ця компанія вже багато років керує муніципальним житлом. У Миколаєві підприємство почало роботу у вересні й поступово створює власну систему управління житловим фондом.

З 13 по 17 жовтня миколаївська делегація перебуває у Ганновері. Представники міста беруть участь у зустрічах, де обговорюють розвиток житлових проєктів і обмінюються досвідом із німецькими колегами.

Мер Ганновера Беліт Онай наголосив, що місто вже три роки активно підтримує Миколаїв.

«Ми ділимося знаннями й досвідом, щоб допомогти нашим партнерам у Миколаєві відновити своє місто. Розвиток муніципальних структур — це основа безпечного дому та соціальної згуртованості, особливо під час війни», — зазначив він.

Керівник hanova Карстен Клаус зазначив, що компанія допоможе Миколаєву створити ефективну систему управління комунальним житлом.

Співпраця між hanova та «Свій Дім» — частина партнерства між Ганновером і Миколаєвом, яке триває з 2022 року. За цей час німецька сторона надала українському місту допомогу в ремонті інфраструктури, консультації та технічну підтримку.

Слід нагадати, що місто Ганновер стало побратимом Миколаєва у 2022 році. Відтоді німецькі партнери регулярно надають підтримку, включно з поставками спеціалізованої техніки, генераторів, інструментів, медикаментів, комп’ютерного обладнання для освітніх закладів та комунальних підприємств.

У травні 2024 року місто Ганновер, яке є адміністративним центром німецької федеральної землі Нижня Саксонія, передало Миколаєву техніку для забезпечення діяльності закладів освіти та комунальних підприємств. Також Миколаїв отримав від німецького міста допомогу — два легкових автомобілі Volkswagen.